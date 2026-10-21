Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Артиллеристы «Востока» уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области
Артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы российской группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.
Операторы разведывательных БПЛА выявили несколько позиций, откуда противник управлял дронами. Места размещения удалось определить по активности средств связи, а также регулярным взлетам и посадкам БПЛА в районе укрытий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Координаты целей передали расчетам гаубиц «Мста-Б». «Артиллеристы выполнили огневые задачи по выявленным позициям, уничтожив пункты управления вместе с находившимся там оборудованием и средствами связи», – сообщили в ведомстве.
В районе целей возникли возгорания и вторичные подрывы, что указывает на поражение боеприпасов и комплектующих для дронов. Уничтожение пунктов управления нарушило работу подразделений беспилотной авиации ВСУ на данном направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ударные беспилотники уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. В понедельник группировка «Восток» уничтожила 19 дронов и 32 пункта управления БПЛА ВСУ. Ранее артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.