Артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Операторы разведывательных БПЛА выявили несколько позиций, откуда противник управлял дронами. Места размещения удалось определить по активности средств связи, а также регулярным взлетам и посадкам БПЛА в районе укрытий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Координаты целей передали расчетам гаубиц «Мста-Б». «Артиллеристы выполнили огневые задачи по выявленным позициям, уничтожив пункты управления вместе с находившимся там оборудованием и средствами связи», – сообщили в ведомстве.

В районе целей возникли возгорания и вторичные подрывы, что указывает на поражение боеприпасов и комплектующих для дронов. Уничтожение пунктов управления нарушило работу подразделений беспилотной авиации ВСУ на данном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ударные беспилотники уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. В понедельник группировка «Восток» уничтожила 19 дронов и 32 пункта управления БПЛА ВСУ. Ранее артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.