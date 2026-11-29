На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Медики группировки «Днепр» сохранили ногу бойцу в зоне спецоперации
Медики на запорожском направлении спасли жизнь и сохранили ногу бойцу СВО
Врачи передовой медицинской группы группировки «Днепр» на запорожском направлении спасли жизнь раненому бойцу и сохранили ему ногу с помощью сложной операции по протезированию подколенной артерии.
Военнослужащий поступил к врачам в тяжелом состоянии через час после ранения. У него выявили повреждение дистального сегмента подколенной артерии. Медики выполнили сложную операцию – аутовенозное подколенно-тибиальное протезирование, что позволило сохранить конечность, пишет ТАСС.
«Из госпиталя он уже успел передать слова благодарности всей нашей операционной бригаде», – рассказал военный хирург с позывным Фитч.
По его словам, после успешного вмешательства бойца эвакуировали в госпиталь. Хирург отметил, что медики его группы регулярно проводят операции при боевой сосудистой травме и ранениях сердца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врачи 24-го отдельного медицинского батальона начали использовать в зоне спецоперации передовую методику проводниковой анестезии.
Ранее врачам удалось спасти российского военнослужащего со сквозным ранением сердца осколком украинского дрона.
Также врачи группировки войск «Центр» провели семичасовую операцию и спасли жизнь бойцу с тяжелыми ранениями.