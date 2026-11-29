Медики на запорожском направлении спасли жизнь и сохранили ногу бойцу СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий поступил к врачам в тяжелом состоянии через час после ранения. У него выявили повреждение дистального сегмента подколенной артерии. Медики выполнили сложную операцию – аутовенозное подколенно-тибиальное протезирование, что позволило сохранить конечность, пишет ТАСС.

«Из госпиталя он уже успел передать слова благодарности всей нашей операционной бригаде», – рассказал военный хирург с позывным Фитч.

По его словам, после успешного вмешательства бойца эвакуировали в госпиталь. Хирург отметил, что медики его группы регулярно проводят операции при боевой сосудистой травме и ранениях сердца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врачи 24-го отдельного медицинского батальона начали использовать в зоне спецоперации передовую методику проводниковой анестезии.

Ранее врачам удалось спасти российского военнослужащего со сквозным ранением сердца осколком украинского дрона.

Также врачи группировки войск «Центр» провели семичасовую операцию и спасли жизнь бойцу с тяжелыми ранениями.