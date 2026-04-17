Партия «Единая Россия» отправила 20 тонн гуманитарного груза участникам СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Третья по счету отправка гуманитарной помощи состоялась в рамках регионального форума «Есть результат!». К сбору вещей активно подключились жители девяти муниципалитетов Югры. На передовую доставят средства связи, обогреватели, генераторы, инструменты и аптечки, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев акцентировал внимание на адресном характере поддержки. «Все реготделения сегодня работают по конкретным заявкам от тех подразделений, которое каждое реготделение поддерживает. На фронте помощи много не бывает», – подчеркнул он.

Губернатор Югры Руслан Кухарук добавил, что правительство региона оперативно отрабатывает заявки от воинских частей, где служат земляки. Кроме того, председатель окружной Думы Борис Хохряков сообщил об отправке на фронт 23 квадроциклов с прицепами, которые приобрели на средства депутатских фондов.

С начала спецоперации региональное отделение партии передало бойцам и жителям новых регионов более 2600 тонн грузов. В целом на закупку спецсредств и техники для фронта собрано свыше 14,7 млрд рублей.