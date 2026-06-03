Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.18 комментариев
В Народную программу «Единой России» поступило почти два миллиона предложений
В Народную программу «Единой России» поступило уже почти два миллиона предложений со всех регионов страны – сбор инициатив продолжается как в очном формате, так и онлайн. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев, отметив, что программа формируется непосредственно гражданами и станет основой для дальнейшей политической работы партии.
«На данный момент порядка двух млн предложений мы получили из разных уголков страны. Мы считаем, что если наша программа называется Народной, то и формировать ее должны люди», – заявил Якушев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По его словам, ключевой принцип работы заключается в том, что именно жители страны определяют содержание документа: «Мы считаем, что если наша программа называется Народной, то и формировать ее должны люди».
Он добавил, что все поступающие инициативы проходят обработку редакционной комиссии, после чего документ будет утвержден на партийном съезде: «Затем редакционная комиссия это все обработает и уже в августе на съезде мы данную программу примем, и с ней пойдем на выборы».
В партии отмечают, что среди предложений выделяются крупные тематические блоки, отражающие ключевые вызовы развития страны. В их числе – вопросы территориального развития, демографическая политика, культура и ценности, рынок труда и производительность, а также оборонно-технологическое развитие.
Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркивал, что анализ инициатив позволил определить семь ключевых направлений, на которые должна отвечать партия, включая демографию, кадровый дефицит, региональное неравенство и технологическое развитие.
Как напомнили в партии, новая Народная программа формируется в рамках обновленного подхода: она будет включать как предвыборный документ с практическими задачами на срок полномочий парламента, так и отдельный блок идеологических и стратегических ориентиров. Полную рамку программы на десятилетия планируется представить в июне, а итоговый документ – на съезде в августе.
Напомним, партия «Единая Россия» в феврале начала сбор предложений граждан для формирования новой народной программы. Председатель партии Дмитрий Медведев весной провел заседание экспертного совета по подготовке инициатив в будущий документ. Секретарь генсовета Владимир Якушев в мае пообещал отразить в тексте конкретные инициативы для регионов и муниципалитетов.