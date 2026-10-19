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    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами
    Путин запланировал совещание с Совбезом и международные контакты
    Комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении Доброполья
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    65 комментариев
    19 октября 2026, 06:10 • Новости дня

    Группировка «Восток» уничтожила 19 дронов и 32 пункта управления БПЛА ВСУ

    Группировка «Восток» уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российской группировки войск «Восток» за сутки уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа и 32 пункта управления БПЛА, сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.

    «ВСУ потеряли 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 32 пункта управления беспилотной авиации», – заявил Миськов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчеты ударных дронов «Молния-2» уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в Харьковской области. В тот же день танкисты российской группировки войск «Днепр» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. В пятницу артиллеристы морской пехоты Черноморского флота разбили пункты управления БПЛА украинской армии на правом берегу Днепра.

    18 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»

    Военный эксперт Анпилогов: Украина не замечает гражданской направленности проекта «Рассвет»

    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти всерьез считают, что ВС РФ так же, как и ВСУ, ограничены в способах наведения ракет и БПЛА одной лишь спутниковой связью. На самом же деле Россия обладает большим арсеналом средств связи, что делает «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее на Украине назвали спутниковую группировку «Рассвет» главной угрозой ВСУ.

    «Украинские власти откровенно преувеличивают угрозу от запуска российской спутниковой группировки «Рассвет», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, Украина в некоторой степени проецирует на Россию собственный опыт взаимодействия со спутниковой связью. «Тот же Starlink, например, действительно является для Киева единственным способом корректировки дальнобойных ударов по нашей стране. Без него успешность наведения на цели у ВСУ заметно снизится», – уверяет он.

    В России же ситуация обстоит совершенно иначе: отечественная армия располагает большим спектром вариантов связи и целеуказания для дальнобойных систем вооружений. «Весьма эффективной оказалась система «интерната» – сеть связи между дронами и ракетами, которая позволяет практически моментально передавать данные с аппаратов специалистам-наводчикам», – уточняет собеседник.

    «Пользуемся мы и брешами в информационной броне противника. Так, Россия умеет подключаться к инфраструктуре операторов сотовой связи Украины и с их помощью корректировать движение БПЛА, что позволяет проникать даже к западным рубежам республики. Способов связи и целеуказания у ВС РФ много, каждый из них выбирается на основании поставленных задач», – акцентирует эксперт.

    Поэтому, подчеркивает он, группировка «Рассвет» лишь дополняет работу уже отлаженной системы связи и целеуказания. В целом данная группировка создавалась в том числе и как проект гражданского характера, призванный улучшить скорость и качество связи и интернета по всей стране, вплоть до самых труднодоступных регионов. Однако Украина этот аспект проекта специально отвергает.

    «Допускаю, что Киев пытается использовать данную тему в качестве попытки надавить на жалость стран Запада. Сейчас у Киева заметно ухудшились отношения с США – возможно, таким образом они хотят воздействовать на Штаты, чтобы Белый дом не снижал степень вовлеченности в поддержку Украины», – резюмирует собеседник.

    Ранее на Украине заявили, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит ВС РФ значительное преимущество в зоне боевых действий. Как отметил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, данная инициатива способна обнулить эффективность средств РЭБ республики.

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – уточнил он. По его словам, «Рассвет» позволит российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени, что обернется «настоящей катастрофой» для украинских военных.

    При этом ранее сам Владимир Зеленский просил Дональда Трампа заблокировать систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков. Тогда он отмечал, что реализация проекта позволит сделать удары ВС РФ более точными. Ужас от системы разделяет и экс-глава Google Эрик Шмидт, признавший, что разрабатываемая в России система открывает перед Москвой большие возможности.

    Напомним, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Запуск первой группы спутников состоялся в конце марта. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Уже тогда Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink. Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами.

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    18 октября 2026, 13:56 • Новости дня
    Комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении Доброполья

    Существенная часть боев за Доброполье в ДНР прошла в шахтах

    Комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении Доброполья
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Существенная часть боев за освобождение города Доброполье в ДНР проходила в шахтных выработках, рассказал командир десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» Гриша Степанян.

    «В шахтах было множество боев из-за того, что они как раз находятся в начале населенника. Там несколько промзон и шахты. Успех получился по той причине, что они не ожидали», – пояснил Степанян.

    Командир добавил, что морские пехотинцы заходили на территорию шахт в ночное время суток, где оперативно накапливали силы для массированного удара. Зачистка выработок от украинских военных проводилась отдельными группами, передает ТАСС.

    Доброполье является крупным городом с развитой дорожной инфраструктурой, который ВСУ с 2014 года использовали для обеспечения логистики в северной части ДНР. Об освобождении населенного пункта 16 октября главе государства доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава ДНР Денис Пушилин отметил, что освобождение Доброполья лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск.

    Бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при зачистке Доброполья.

    В пятницу Минобороны показало кадры из взятого под контроль Доброполья.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    18 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ

    Бескрестнов: Спутники «Рассвет» являются опасностью номер один для ВСУ

    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ
    @ Бюро 1440

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит Вооруженным силам России значительное преимущество в зоне боевых действий.

    По словам Бескрестнова, новые российские космические аппараты сделают развернутую по всей Украине сеть радиоэлектронной борьбы бесполезной, передает РИА «Новости».

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – заявил Бескрестнов.

    Советник главы киевского режима пояснил, что спутники «Рассвет» позволят российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени. По его оценке, эти возможности обернутся настоящей катастрофой для украинских военных.

    В марте аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет». Спутники созданы на базе архитектуры 5G NTN и оснащены плазменной двигательной установкой, обновленной системой энергопитания и терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иностранные СМИ сообщили об уязвимости ВСУ из-за ограничения работы системы Starshield.

    В пятницу Дональд Трамп отверг обвинения в причастности к отключению спутниковой связи для украинской армии.

    Минобороны Британии заявило о восстановлении доступа войск к аппаратам Starlink.

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    18 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского за обвинения в адрес американской администрации и отверг его «ложную дилемму» относительно необходимости победы Украины.

    «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец этой войне, что она должна прекратиться. А президент Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, согласно которой Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет путем  переговоров. И президент Трамп работает над этим каждый день», – цитирует Бессента телеканал NBC News.

    Глава Минфина США назвал безрассудными заявления Зеленского об ограничении ресурсов для ведения боевых действий. «Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио категорически заявили, что никто в администрации этого не делал, и я считаю, что со стороны президента Зеленского очень безрассудно выдвигать такое обвинение», – подчеркнул Бессент.

    Что касается ослабления санкционного давления на Россию, по его словам,  Трамп намерен взять 60-дневную паузу для изучения ситуации, а снято было лишь эмбарго на поставки дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам Starshield, хотя в пятницу появлялись сообщения, что Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.

    Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве.

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    18 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно

    Вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру в Ровно и сухогрузу

    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Новая почта», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников, а также портам и морским судам, задействованным в интересах армии Украины, сообщает Министерство обороны.

    В результате атаки в Ровно был поражен логистический центр «Новая почта», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников, сообщает Минобороны России.

    Кроме того, в 30 км к востоку от порта Одесса на переходе морем пострадал сухогруз, который перевозил военные грузы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские беспилотники поразили военное предприятие на Украине. В пятницу Вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру и сухогрузу с оружием. В четверг дроны атаковали следовавшее в Одессу судно с имуществом для украинской армии.

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    18 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    БПЛА «Герань» и «Ланцет» поразили в Черном море сухогруз и безэкипажный катер

    Tекст: Вера Басилая

    Российские расчеты беспилотников «Герань» и «Ланцет» нанесли точные удары по целям в Черном море, поразив крупный сухогруз и уничтожив украинский безэкипажный катер, сообщает Министерство обороны.

    В акватории Черного моря расчеты российских беспилотных летательных аппаратов «Герань» и «Ланцет» нанесли точные удары по целям. В результате атаки был поражен крупный сухогруз, а вражеский безэкипажный катер оказался полностью уничтожен, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Торговое судно, атакованное дронами в Черном море, отбуксировали в Бургас.

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    18 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Мендель призвала Украину отказаться от Донбасса и НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Украине необходимо подготовиться к отказу от Донбасса и планов по вступлению в НАТО, заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

    Мендель назвала себя реалисткой и заявила, что Украине нужно подготовиться к «сдаче» Донбасса и других территорий, а также отказаться от надежд на присоединение к Североатлантическому альянсу, пишет Telegraph.

    «Мы не можем продолжать умирать за очень гипотетическую идею вступления в НАТО», – заявила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель заявила о потере более 100 тыс. украинских военнослужащих за 18 недель боев на севере ДНР.

    Мендель предупредила о массовом бегстве граждан из страны на фоне надвигающегося коллапса энергетической инфраструктуры.

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    18 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили под Одессой сухогруз с военными грузами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные поразили юго-западнее порта Одессы судно типа «сухогруз», перевозившее грузы военного и двойного назначения, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские военные нанесли удар по морскому судну типа «сухогруз», которое перевозило грузы военного и двойного назначения. Цель была поражена при переходе морем в 50 км к юго-западу от порта Одессы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    В четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для украинской армии.

    В среду российские войска нанесли удар по сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    18 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Командование ВСУ бросило в Доброполье разрозненные группы солдат

    Украинское командование оставило без связи отступающих из Доброполья солдат

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское командование во время отступления из Доброполья оставило разрозненные группы своих военнослужащих без связи.

    Украинское командование во время отступления из Доброполья оставило разрозненные группы своих военнослужащих без связи, передает РИА «Новости».

    «Украинское командование бросило разрозненные группы своих солдат на произвол судьбы в Доброполье, которые оказались без связи и пытаются выйти из города», – рассказал офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным «Шахтер».

    Он добавил, что большинство брошенных украинских военнослужащих сдаются в плен при первой возможности, а остальные хаотично бегут, пытаясь добраться до тыла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что освобождение Доброполья лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск.

    Он также заявил о подготовке украинскими войсками массовых контратак в городе.

    Эксперты отметили, что взятие Доброполья приближает момент полного освобождения Донбасса.

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    18 октября 2026, 09:11 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили 1015 украинских БПЛА над 16 регионами

    Минобороны: ПВО за ночь сбила над Россией 1015 украинских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Средства ПВО за ночь сбили 1015 украинских дронов над территорией России, сообщает Минобороны.

    Уточняется, что аппараты были перехвачены в период с 20:00 субботы до 8:00 воскресенья над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число сбитых над Ленинградской областью БПЛА достигло 144. На подлете к Москве число сбитых беспилотников выросло до 127. В субботу силы ПВО за ночь уничтожили 610 украинских беспилотников над регионами России.

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    18 октября 2026, 07:51 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Штурмовые подразделения группировки «Север» сохраняют высокие темпы продвижения в Сумской области и расширяют зону наступления. Авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по силам и технике ВСУ в районах Сум, Кореника, Кружка, Зеленого Гая и Битицы, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    В Сумском районе штурмовые группы «Севера» продвигаются в районе Хотени и Великой Рыбицы, суммарно до 300 м за сутки. В Шосткинском районе «Север» расширяет зону контроля вокруг ранее освобожденных населенных пунктов. В Краснопольском районе российские подразделения продолжают наступление по лесопосадкам в районе населенного пункта Турья.

    На Харьковском направлении после зачистки так называемого Волчанского котла на северо-востоке области интенсивность боевых действий снижается, при этом «Северяне» продолжают движение на юг в направлении Великого Бурлука.

    Авиация ВКС России и расчеты БПЛА атаковали цели ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Турово, Цуповка, Великие Проходы, Мартовое, Гнилица, Пионер, Подсреднее, Колодезное, Высокое, Томаховка, Дергачи, Белаши, Малые Проходы, Питомник, Избицкое, Потихоново и Терновая.

    На Липцовском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются южнее Новой Казачьей и в Токаревке. Общее продвижение составило до 200 м.

    На Волчанском и Великобурлукском направлениях подразделения группировки «Север» выявляли и уничтожали разрозненные группы ВСУ в лесопосадках и продвинулись в районе Тихого Бора, Украинского и Малого Бурлука.

    В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли удары по позициям 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Шишковки и Рогозок.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемия пневмонии разворачивается в расположении ремонтно-восстановительного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.

    По всей территории Харьковской области зафиксированы перебои с электроснабжением.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    18 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 126 беспилотников над Ленинградской областью
    ПВО сбила 126 беспилотников над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали 126 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Над территорией Ленинградской области сбито 126 БПЛА. Боевая работа продолжается», – сообщил глава региона в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА привела к коротким перебоям с электричеством в регионе. Автомобили получили повреждения из-за налета БПЛА.

    Кроме того, беспилотники атаковали ЦОД VK в Ленинградской области.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что силы МЧС тушат возгорания, возникшие в результате атаки беспилотников на «Петербургском нефтяном терминале» и других объектах.

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    18 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили семь ракет «Фламинго» и 1256 дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО в течение суток уничтожили семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1256 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны в Max.

    Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 265 145 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 279 танков и других боевых бронированных машин, 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 74 862 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Ранее силы ПВО за ночь уничтожили 1015 украинских БПЛА над 16 регионами.

    В пятницу Минобороны показало удары «Гераней» по арсеналам ВСУ. В тот же день над Россией нейтрализовали 644 дрона ВСУ.


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    18 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Подразделения ВС России заняли выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

    Минобороны: ВСУ потеряли за сутки почти 1,2 тыс. военных в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Потери вооруженных сил Украины за минувшие сутки на всех направлениях специальной военной операции составили около 1185 военнослужащих, подразделения ВС России заняли выгодные рубежи и позиции в зоне СВО, сообщило Министерство обороны.

    Украинские войска за сутки понесли значительные потери в живой силе и технике на различных направлениях, сообщает Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях, уничтожив свыше 195 военнослужащих. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР, потери противника на этом участке достигли 240 человек.

    Военнослужащие Южной группировки войск улучшили тактическое положение, ликвидировав до 175 украинских солдат. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи в Днепропетровской области и ДНР, уничтожив до 350 человек, боевую машину «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях, украинская армия потеряла свыше 195 военных. Подразделения «Днепра» ликвидировали до 30 военнослужащих ВСУ в Запорожской области.

    Кроме того, российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, цехам сборки дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований в 151 районе.

    Российские средства ПВО в течение суток уничтожили семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1256 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины.

    В пятницу Министерство обороны раскрыло детали операции «Медвежий угол».

    ВКС уничтожили пункт дислокации бригады ВСУ в Харьковской области.

    ВС России заняли крупный район обороны ВСУ в Днепропетровской области.

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    18 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Два рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атаки ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Два чартерных рейса турецких авиалиний, на борту которых находились более 400 пассажиров, были перенаправлены в Минск в связи с атаками ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов, сообщила пресс-служба дипмиссии.

    «18 октября в связи с атаками ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск. На них находились более 400 пассажиров», – говорится в сообщении посольства России в Белоруссии во «ВКонтакте».

    Отмечается, что посольство с самого начала держит ситуацию на контроле. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов и сотрудники дипмиссии находятся непосредственно в национальном аэропорту Минска и оказывают гражданам необходимую поддержку.

    Во взаимодействии с белорусскими партнерами пассажирам предоставлено бесплатное горячее питание. Реализуются несколько вариантов возвращения россиян на родину, добавили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Росавиация сняла ограничения на полеты в Пулково и аэропорт Пскова.

    В пятницу Ространснадзор усилил контроль за работой аэропортов Москвы.

    В четверг все аэропорты Москвы ввели временные ограничения полетов.

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