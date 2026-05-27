За мужество на СВО орденом Кутузова награждена 83-я бригада ВДВ
Боевой коллектив 83-й десантно-штурмовой бригады удостоен ордена Кутузова за проявленные в ходе спецоперации мужество, отвагу и самоотверженность, сообщили власти Приморского края.
Президент России Владимир Путин своим указом наградил 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Суворова бригаду орденом Кутузова, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Указом президента Владимира Путина 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Суворова бригада награждена орденом Кутузова. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные десантниками в ходе проведения специальной военной операции, – вот выдержка из документа. Высокая и заслуженная оценка ратного подвига наших десантников. Гордимся земляками», – написал он и сопроводил сообщение кадрами вручения награды.
83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада дислоцируется в Уссурийске Приморского края. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе освобождения Курской области от украинских формирований, ее военнослужащим ранее уже вручили награды.
Сейчас десантники-дальневосточники продолжают выполнять боевые задачи. Военнослужащие бригады участвуют в создании полосы безопасности в Сумской области в рамках продолжающейся специальной военной операции.
Ранее Путин выразил благодарность в том числе 83-й десантно-штурмовой бригаде за участие в освобождении Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» спасли жизнь тяжелораненому десантнику, проведя сложную операцию у линии боевого соприкосновения.
До этого подразделения группировки «Север» нанесли поражение силам и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях, продвигаясь вглубь обороны противника.