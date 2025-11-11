Токаев: Путин пользуется в Казахстане уважением как глобальный деятель

Токаев заявил о признании ведущих стран мира роли Путина в глобальной политике

Tекст: Вера Басилая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин пользуется в республике неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, пишет «Российская газета».

По словам Токаева, имя российского лидера обсуждают не только политики, но и простые граждане во всех странах мира. Он подчеркнул, что все достижения в двустороннем сотрудничестве Казахстана и России неразрывно связаны с деятельностью Владимира Путина.

Токаев также отметил признание роли Путина в решении глобальных проблем.

«В последние несколько месяцев мне довелось провести весьма содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки. Несмотря на то что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений», – написал президент Казахстана в статье для «Российской газеты».

Токаев добавил, что преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно. По его мнению, участие России остается неотъемлемым условием для конструктивного решения международных вопросов.

Президент Казахстана обратил внимание, что, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и санкционное давление, Астана и Москва сохранили сотрудничество. Он назвал визит Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года историческим, отметив, что тогда был подписан значительный пакет соглашений, открывающих новые возможности для партнерства.

Особое место в двусторонних отношениях, по словам Токаева, занимает энергетика: страны обеспечивают бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии. Президент выделил проект по строительству первой в республике атомной электростанции совместно с Росатомом как «якорный» для модернизации экономики. Этот объект позволит Казахстану замкнуть весь ядерный топливный цикл – от добычи урана до производства электроэнергии.

Ранее лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию.

Во время визита главы государств обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений и подпишут соответствующие документы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан сохраняет статус особо привилегированного партнера для России и проявляет готовность содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.