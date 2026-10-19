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Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ
Ростех: Танк Т-80БВМ претерпел сотни изменений в ходе спецоперации
Танк Т-80БВМ появился в результате глубокой модернизации базовой машины еще до начала спецоперации, а в ходе боевых действий получил сотни дополнительных изменений, сообщили в Ростехе.
«Машина была создана ни много ни мало 50 лет назад. Сегодня она по-прежнему узнаваема внешне, но эволюционировала в нечто совершенно новое. Еще до СВО Т-80 был глубоко модернизирован в Т-80БВМ. А уже в ходе боевых действий, адаптируясь к условиям, претерпел еще сотни изменений, оброс новой защитой, получил улучшенные системы», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.
В Ростехе отметили, что сегодня модернизированный танк способен выполнять разнообразные задачи, включая подавление обороны противника под атаками FPV-дронов, взаимодействие с беспилотниками-корректировщиками и скрытные маневры благодаря газотурбинному двигателю. Машина сохранила способность совершать прыжки с земляных трамплинов и отличается высокой проходимостью и маневренностью.
Многофункциональность Т-80БВМ обеспечивается двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил, 125-мм пушкой 2А46М-1, обновленной системой управления огнем, всеракурсной защитой и комплексом управляемого вооружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу танкисты ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области. До этого эксперты обсудили, как изменятся танки для участия в войнах будущего. Также танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта спецоперации.