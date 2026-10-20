Бойцы ВСУ побросали иностранное оружие и сухпайки при отступлении от Ольховатки

Tекст: Дмитрий Зубарев

При наступлении российских военных к населенному пункту Ольховатка в Харьковской области украинские подразделения оказались не готовы к атаке и спешно покинули позиции, передает РИА «Новости».

«Почти все нашли. ВСУ все побросали: станции радиоэлектронной борьбы находили, оружие нашли, гранаты, мины», – рассказал командир отряда с позывным Фил.

По его словам, среди трофеев оказалось много образцов иностранного производства, в том числе американские пулеметы и гранаты. Кроме того, на оставленных позициях обнаружили сухпайки из Финляндии и Польши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные уничтожили под Харьковом до взвода украинских боевиков. В воскресенье в расположении бригады ВСУ в Харьковской области началась эпидемия пневмонии. В субботу расчеты БПЛА «Молния-2» уничтожили опорные пункты противника в этом регионе.