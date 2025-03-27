Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

Зеленский назвал ненависть к русским одной из мотиваций во время конфликта

Tекст: Александра Юдина

По его словам, чувство ненависти к русским помогает ему «держаться» на протяжении всего времени конфликта, передает РИА «Новости».

Кроме ненависти, Зеленский выделил и другие факторы, которые поддерживают его в трудные моменты.

Он заявил, что украинские дети и внуки должны «жить в свободном мире». Также Зеленский отметил значимость достоинства для него как для президента страны и для всех жителей Украины.

В августе прошлого года Зеленский выступил с угрозами и оскорблениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, пообещав «горя» россиянам.