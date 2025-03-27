Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Север» поразила шесть бригад, включая механизированную, три десантно-штурмовых, президентскую и бригаду теробороны ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ не только в указанных районах, но и в населенных пунктах Сумской области, таких как Басовка, Беловоды, Варачино.

Украинская армия за сутки потеряла более 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станцию РЭБ и пункт управления беспилотниками.

В среду Минобороны России сообщило, что украинская армия за все время боевых действий на Курском направлении потеряла свыше 70 тыс. военнослужащих.