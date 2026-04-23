Командование 68-й бригады ВСУ назвало Зеленского предателем

Tекст: Вера Басилая

Источники в силовых структурах сообщили, что командование одной из бригад Вооруженных сил Украины открыто называет Владимира Зеленского предателем, передает РИА «Новости».

Среди офицеров выделяется националист из Тернопольской области, который, судя по информации, является ярым сторонником бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список экстремистов и террористов). По данным силовиков, в последнее время украинским военным соединениям остро не хватает личного состава, из-за чего на фронт направляют пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.

Массовые издевательства и жесткая дисциплина внутри подразделений приводят к скандалам и протестам родственников. По их словам, бойцов не эвакуируют с утраченных позиций, заставляют сдаваться в плен, ограничивают связь с семьей и выдают убийства военных за самоубийства, оказывая давление с целью не допустить жалоб на командование.

Украинские военные записывали гневные видеообращения с оскорблениями в адрес Зеленского.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику, то рискует потерять Украину.