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    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорных группы для работы онлайн
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    7 комментариев
    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня

    «Северяне» узнали о гневном обращении солдат ВСУ к Зеленскому из сумских лесов

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


    23 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

    Мединский заявил о важности проработки условий перед встречей Путина и Зеленского

    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия донесла до Украины, что встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась, и на ней поставить точку, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

    Необходимость тщательно подготовить встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским подчеркнул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

    Он отметил, что для проведения встречи лидеров необходимо проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

    «На такой встрече надо не обсуждать, а ставить точку. Встречаться, чтобы все обсуждать заново, не имеет смысла. Как у нас говорят: «Конец – делу венец», – подчеркнул Мединский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным.

    Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Третий раунд переговоров в закрытом режиме между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

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    24 июля 2025, 02:52 • Новости дня
    Глава ФТ «Сириус» Плишкин сообщил о попадании дрона по нефтебазе

    Tекст: Ирма Каплан

    По нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

    «Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», – сообщил он.

    Чуть меньше часа до этого Плишкин информировал о работе над регионом сил ПВО.

    «Опасность атаки БПЛА сохраняется. Соблюдайте меры предосторожности, не подходите к окнам. О завершении угрозы отдельно сообщу», – написал он около 2.00.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после атаки дронов ВСУ и их уничтожения силами ПВО в районе Геническа Херсонской области возник степной пожар, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.


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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине

    Сийярто заявил о необходимости российско-американского соглашения для урегулирования на Украине

    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский министр Петер Сийярто подчеркнул, что только масштабное сотрудничество Москвы и Вашингтона способно привести к завершению конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что для окончания войны на Украине необходимо заключить крупное, всеобъемлющее и многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС.

    По его словам, подобное соглашение является ключом к достижению долгосрочного мира и стабильности не только для Украины, но и для всего мира.

    В интервью телеканалу М1 Сийярто отметил: «Для окончания войны на Украине необходимо крупное, всеобъемлющее, многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве».

    Кроме того, он выразил уверенность, что такое соглашение приведет к укреплению международной безопасности. Ранее Сийярто также говорил о надежде, что дипломатические усилия улучшат отношения между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Венгрии раскритиковал решение Конституционного суда Украины отменить закон об основах государственной языковой политики. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт будет блокировать заседания комиссии Украина – НАТО, пока не будет изменен закон об образовании, принятый в 2017 году.

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    23 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

    Переговоры проходили на русском языке, они стартовали в 20:37 по московскому времени и продолжались около 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Стамбуле в закрытом режиме стартовали переговоры делегаций России и Украины.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона выступила с инициативой введения краткосрочных перемирий по 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших на линии боевого соприкосновения, рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров помощник президента России и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    По его словам, в так называемой серой зоне из-за опасности FPV-дронов санитарные команды подвергаются чрезмерному риску во время эвакуации раненых.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    23 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский сообщил о передаче Россией Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала украинской стороне более 7 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках завершенного обмена после третьего раунда переговоров, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Россия завершила обмен телами погибших военнослужащих с Украиной, передает ТАСС. Владимир Мединский сообщил, что российская сторона передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ.

    Он отметил, что российская сторона в ходе этого обмена получила обратно небольшое количество своих погибших.

    Ранее завершился третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме в Стамбуле.

    Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины

    Фидан назвал скорейшее прекращение конфликта целью переговоров России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что главной целью прямых переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле является скорейшее прекращение конфликта.

    Перед началом третьего раунда переговоров в дворце Чираган он подчеркнул: «Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», передает ТАСС.

    По словам Фидана, Турция надеется на успех переговоров и продолжит выполнять роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Министр отметил, что Анкара по-прежнему прилагает усилия для достижения мира между сторонами.

    Напомним, третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле в среду.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Напомним, российские и украинские представители в среду прибыли на переговоры, которые проходят во дворце Чираган в Турции.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время переговоров в Стамбуле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов, заявил на пресс-конференции помощник президента России, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», – приводит РИА «Новости» слова Мединского.

    Он пояснил, что группы займутся политическими, гуманитарными и военными вопросами с участием специалистов военных ведомств.

    Мединский уточнил, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.

    Напомним, переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями продолжались около часа и завершились вечером в среду.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 22:19 • Новости дня
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона инициировала новый обмен военнопленными, предложив осуществить передачу не менее 1200 человек с обеих сторон, по словам помощника президента России Владимира Мединского, Москва выступила за передачу большего, чем Киев, числа пленных.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – приводит слова Мединского на пресс-конференции после переговоров РИА «Новости».

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн.

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    23 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Мединский и Умеров начали встречу тет-а-тет в Стамбуле
    Мединский и Умеров начали встречу тет-а-тет в Стамбуле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров встретились во дворце Чираган в Турции.

    Встреча проходит в формате тет-а-тет, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Напомним, российские и украинские представители прибыли на переговоры, которые должны пройти во дворце Чираган в Турции.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская и украинская стороны в Стамбуле обсудят процесс взаимного обмена пленными и телами погибших. Он также заявил об отсутствии изменений в составе российской делегации.

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    23 июля 2025, 21:39 • Новости дня
    ТАСС: Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц
    ТАСС: Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле была согласована возможность обмена не только военными, но и гражданскими лицами между двумя странами.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Основной итог: обмены не только военных, но и гражданских», - сказал собеседник агентства.

    Напомним, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, он продлился около 40 минут и проходил в закрытом формате.

    Перед встречей в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Стартовали переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле
    Стартовали переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле.

    Переговоры были запланированы на 19:00 по местному времени (совпадает с московским), однако начались более чем на час позже, сообщил телеканал TRT Haber, передает ТАСС.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Напомним, российские и украинские представители в среду прибыли на переговоры, которые проходят во дворце Чираган в Турции.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская и украинская стороны в Стамбуле обсудят процесс взаимного обмена пленными и телами погибших.

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    23 июля 2025, 22:44 • Новости дня
    Мединский назвал заявления мэра Львова «абсолютной нравственной деградацией»

    Мединский обвинил мэра Львова в нравственной деградации из-за эксгумации ветеранов

    Мединский назвал заявления мэра Львова «абсолютной нравственной деградацией»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение «недоделанного гауляйтера» мэра Львова Андрея Садового об эксгумации останков ветеранов является проявлением «абсолютной нравственной деградации», заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

    Помощник президента России Владимир Мединский резко высказался о предложении мэра Львова Андрея Садового, передает ТАСС. Мединский заявил, что инициатива, связанная с извлечением останков ветеранов, является проявлением абсолютной нравственной деградации.

    «Я думаю, им самим стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков. Они извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев», – отметил Мединский.

    Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на украинских пленных.

    В Госдуме назвали предложение мэра Львова обменять останки советских воинов на украинских военнопленных признаком морального разложения.

    Замглавы организации «Офицеры России» назвал это предложение вандализмом.

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    23 июля 2025, 21:57 • Новости дня
    Названо условие для проведения четвертого раунда переговоров по Украине

    Источник сообщил о переносе решения по четвертому раунду переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о проведении следующего этапа переговоров между Россией и Украиной будет рассмотрен только после реализации достигнутых на данный момент соглашений, сообщил источник ТАСС.

    Источник сообщил, что решение о проведении четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной будет принято только после реализации новых соглашений, передает ТАСС.

    Ранее третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме в Стамбуле.

    Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 22:59 • Новости дня
    Мединский призвал Киев объяснить статус удерживаемых жителей Курской области

    Мединский заявил о невыполнении Киевом договоренностей по возврату мирных жителей

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе переговоров в Стамбуле российская сторона указала, что около 30 мирных жителей Курской области по-прежнему удерживаются на Украине, несмотря на договоренности, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

    Владимир Мединский обратился к Киеву с требованием прояснить статус примерно 30 жителей Курской области, удерживаемых на Украине, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российская делегация констатировала невыполнение одного из пунктов соглашений с Украиной по возврату эвакуированных граждан.

    «Я вообще не понимаю, почему это происходит. Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой», – заявил Мединский.

    По словам главы российской делегации, Киеву следует объяснить статус удерживаемых на Украине мирных граждан.

    «Если вы взяли их в заложники, как взял ХАМАС в свое время – первого, кто попался под руку, тогда давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом», – отметил Мединский.

    Мединский добавил, что Россия готова рассмотреть вопрос об их обмене, если Киев признает факт удержания людей в качестве заложников. По его словам, стороны должны называть происходящее своими именами.

    Третий раунд переговоров между представителями России и Украины прошел в Стамбуле и длился около часа.

    Ранее в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

    Россия предложила обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны. Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн.

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      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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