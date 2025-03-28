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    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    2 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    12 комментариев
    28 марта 2025, 09:14 • Новости дня

    ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области

    ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продолжают бои в центре Гуева Курской области, сталкиваясь с наиболее подготовленными частями сил специальных операций ВСУ.

    В центре Гуева Курской области продолжаются ожесточенные столкновения между российскими военными и украинскими вооруженными силами. Как сообщили в российских силовых структурах, бойцам ВС РФ противостоят высокоподготовленные части сил специальных операций (ССО) ВСУ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

    26 марта 2025, 08:00 • Новости дня
    ВСУ не смогли отступить в Курской области из-за собственных мин
    ВСУ не смогли отступить в Курской области из-за собственных мин
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил, рассказали в российских силовых структурах.

    Как передает ТАСС, лесной массив у Гуева в Курской области заминирован украинскими военнослужащими, что создает препятствия как для продвижения российских сил, так и для отступления самих ВСУ. В результате этого ВСУ оказались заперты в лесу, не имея возможности отойти в сторону Сумской области, откуда они изначально пришли.

    Российские силовые структуры заявляют, что продолжают уничтожать врага в лесных массивах, где еще остаются группы украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области, а также устанавливали мины в квартирах при отступлении из Новогродовки.

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    27 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

    Источник: Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России закончили зачистку окрестностей международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа» в Курской области, сообщил источник в силовых структурах.

    На здание контрольно-пропускного пуска установлен флаг Российской Федерации, сказал собеседник ТАСС.

    До этого в четверг сообщалось, что ВС России в Курской области поразили шесть бригад ВСУ.

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    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

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    27 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    ВСУ понесли колоссальные потери у Олешни и КПП «Суджа»

    Российские силовики сообщили о больших потерях ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил Украины столкнулись с серьезными потерями у погранперехода «Суджа» и хутора Олешня на фоне успешных действий российских военных, рассказали в российских силовых структурах.

    Подразделения Вооруженных сил Украины несут значительные потери в Курской области, сообщает ТАСС. Российские силовики сообщили, что наиболее серьезные потери зафиксированы у хутора Олешня, где действуют подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады. Эти подразделения, усиленные солдатами с боевым опытом из других частей ВСУ, столкнулись с успешной атакой российских военных.

    Также сообщается о потерях украинских сил в окрестностях Гоголевки и у международного автомобильного погранперехода «Суджа». Российские бойцы продолжают атаковать и уничтожать резервы противника, переброшенные в этот район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

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    26 марта 2025, 00:27 • Новости дня
    Российские военные в операции «Поток» использовали электросамокаты

    Участник операции «Поток» рассказал о рейде на электросамокатах по трубе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные в ходе операции «Поток» под Суджей использовали электросамокаты для передвижения по трубе газопровода, рассказал иерей Алексей Скрипкин.

    Участники операции «Поток» во время освобождения Суджи в Курской области использовали нестандартные средств передвижения, передает URA.RU. Российские солдаты применяли электросамокаты для перемещения по отключенному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, что позволило скрытно и оперативно проникнуть в тыл украинских войск под Суджей.

    По словам иерея Алексея Скрипкина, участвовавшего в операции, войска использовали электросамокаты для перевозки вещей в ходе рейда. «Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом для перевозки вещей... Облегчало задачу – лучше, чем нести все на себе», – рассказал Скрипкин на открытии монумента российским военнослужащим в Екатеринбурге.

    Операция «Поток» стартовала 9 марта и продолжалась около недели, было задействовано более 800 российских солдат и офицеров. Целью было продвижение вглубь территории под контролем противника и создание стратегического плацдарма в районе Суджи. После успешных действий российских войск под Суджей ВСУ отдали приказ спешно отступать .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, части бойцов, участвовавших в операции «Поток», потребовалась специализированная медпомощь. Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в трубе.

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    25 марта 2025, 22:51 • Новости дня
    В Курской области сорвана контратака ВСУ

    Офицер ВС РФ сообщил об отражении контратаки ВСУ в Курской области и уничтожении 10 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.

    Как сообщает РИА «Новости», реактивная артиллерия 22-го мотострелкового полка, входящего в группировку войск «Север», успешно отразила попытку контратаки ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области.

    По словам офицера ВС РФ, действия украинских сил были встречены точным огнем российских систем залпового огня БМ-21 «Град», что позволило уничтожить более 10 боевиков и полностью сорвать контратаку.

    В марте российские силы начали масштабное наступление в Курской области, в ходе которого был освобожден город Суджа и несколько других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки «Север» продолжают наступление, вытесняя украинские войска с территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.

    В Курской области мотострелки из группировки войск «Север» уничтожили 15 солдат ВСУ и захватили в плен одного. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства, что Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а пострадавшие жители региона не будут оставлены без внимания.

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    26 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    В курском Замостье в оккупации ВСУ без лекарств умерли 11 стариков
    В курском Замостье в оккупации ВСУ без лекарств умерли 11 стариков
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Курской области местная жительница рассказала об ужасах оккупации ВСУ, включая гибель бабушек из-за нехватки лекарств и поджоги домов украинскими ДРГ.

    Местная жительница из курского Замостья рассказала RT об ужасах оккупации украинскими войсками. Она сообщила, что 11 бабушек умерли из-за отсутствия доступа к лекарствам. Украинские диверсионно-разведывательные группы совершали поджоги травы, лесополос и домов мирных жителей.

    «Дышать было нечем. Эти поджоги ДРГ делали постоянно, вплоть до 23 сентября, почти два месяца. Я даже засыпала с полотенцем у рта, чтобы хоть какой-то фильтр воздуха был», – вспоминает женщина.

    Однако сплоченность позволила мирным жителям выжить, делясь провизией. В общей сложности в поселке находилось более 20 человек.

    По словам местной жительницы, ВСУ испытывали проблемы с обмундированием и продовольствием. Украинские солдаты выносили из магазинов все продукты, такие как колбаса, мясо и алкоголь, оставляя местным лишь скудные остатки. «Украинские мобилизованные из тюрем всегда голодные были, одеты вразнобой: кто что нашел, то и надел. Конечно, там мало что после них оставалось, но мы были рады даже пригоршне крупы какой-нибудь», – сообщила жительница.

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    25 марта 2025, 13:40 • Новости дня
    В России осудили шестерых украинских боевиков за теракты в Курской области
    В России осудили шестерых украинских боевиков за теракты в Курской области
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ Сергей Блащенко, Сергей Бохонько, Николай Кононенко, Артур Волков, Максим Хадеев и Виталий Чупин признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области, сообщил СК России.

    Суд и следствие установили, что в августе-сентябре 2024 года обвиняемые в составе подразделений ВСУ незаконно пробрались на территорию России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В населенных пунктах Гуево, Плехово, Борки и Спальное Суджанского района Курской области боевики под угрозой убийства занимали частные дома, мешали эвакуации гражданских, стреляли по российским военным и мирным жителям.

    Всех шестерых задержали 11 сентября 2024 года.

    Суд приговорил Блащенко и Бохонько к 15 годам лишения свободы, Кононенко, Волкова и Хадеева – к 14 годам лишения свободы, Чупина – к 13 годам лишения свободы.

    Все осужденные первые три года отсидят в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.

    Ранее в России осудили военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Дзему и Дениса Попова, каждого приговорили к 15 годам заключения за теракты в Курской области.

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    25 марта 2025, 13:03 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанесено поражение семи украинским бригадам в Курском приграничье, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские войска продолжили наступательные действия на территории Курской области против формирований ВСУ. По данным Министерства обороны Российской Федерации, подразделения группировки «Север» нанесли поражение механизированной, трем десантно-штурмовым, морской пехотной и президентской бригадам, а также бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

    В ходе боевых действий российские войска отразили три контратаки противника. Удары оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерийский огонь поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов в Сумской области, включая Басовку, Беловоды, Варачино, Великую Рыбицу, Веселовку и другие.

    Всего за последние сутки ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая танк, боевую машину пехоты, три бронемашины, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления беспилотниками.

    По данным российского Минобороны, общие потери ВСУ на Курском направлении составили более 69 960 военнослужащих и большое количество техники.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия в последние сутки, в понедельник, на Курском направлении потеряла свыше 190 человек и три БМП.

    В Минобороны сообщили, что украинская армия за все время боев на Курском направлении потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих.

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    26 марта 2025, 02:39 • Новости дня
    Замглавы парламента Крыма усомнился в гарантиях безопасности от Киева в Черном море

    Замглавы парламента Крыма заявил о неспособности Киева обеспечить безопасность в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый замглавы парламента Крыма Сергей Цеков заявил о неспособности Киева гарантировать безопасность судоходства в Черном море, подчеркнув отсутствие доверия к режиму Владимира Зеленского.

    Нынешний киевский режим не может гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, сообщает РИА «Новости». По его мнению, доверие к режиму Владимира Зеленского отсутствует, и выполнение Киевом обязательств по обеспечению безопасного судоходства вызывает сомнения.

    Ранее было сообщено, что в ходе встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, избегать применения силы и предотвращать использование коммерческих судов в военных целях. Однако Цеков выразил сомнения в способности Украины соблюдать эти договоренности.

    Он подчеркнул, что несмотря на достигнутые соглашения, уровень защиты стратегически важных объектов причерноморских регионов России должен оставаться высоким. По мнению Цекова, нельзя верить в то, что киевский режим не будет предпринимать скрытых атак на российские регионы или суда в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинской делегации в Эр-Рияде Рустем Умеров заявил о достижении договоренностей с США по вопросам безопасности в Черном море и запрету ударов по энергетическим объектам.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, рассматривая пять-шесть условий.

    Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», которая вступит в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

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    25 марта 2025, 23:34 • Новости дня
    Киев передал США список объектов для защиты от ударов

    Зеленский сообщил о передаче США списка объектов для запрета ударов

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев передал США список стратегических объектов инфраструктуры, которые, по словам Зеленского, не должны подвергаться ударам в ходе конфликта.

    Киев передал США список объектов инфраструктуры, по которым, согласно заявлениям украинской стороны, не должны наноситься удары во время конфликта, пишет РИА «Новости». Владимир Зеленский сообщил об этом на брифинге по итогам переговоров между делегациями Киева и Вашингтона в Эр-Рияде. Он отметил, что украинская сторона выделила много времени на обсуждение этой темы с американскими партнерами.

    «Мы проговорили отдельно с американской стороной об инфраструктуре, передав список объектов, которые мы считаем стратегическими», – заявил Зеленский, добавив, что данное соглашение касается также и свободного судоходства в Черном море.

    Зеленский выразил надежду на то, что договоренности распространит на инфраструктуру украинских портов. Он также подчеркнул, что прекращение огня по энергетике может вступить в силу уже сегодня, согласно согласованию с американской стороной. Зеленский отметил: «После публикации соответствующего заявления можно переходить к тишине касаемо энергетики».

    По итогам встречи в Эр-Рияде Белый дом подчеркнул необходимость прекращения боевых действий для достижения устойчивого мира. В то же время Кремль заявил о необходимости выполнения ряда условий для начала реализации черноморской инициативы, включая снятие санкций с Россельхозбанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и на Украине, которые подпадают под временный мораторий на удары. В список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции. Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.

    В период проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде украинские войска несколько раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры с применением беспилотников.

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    25 марта 2025, 22:34 • Новости дня
    Лавров потребовал четкие гарантии от Киева

    Лавров заявил о необходимости четких и проверяемых гарантий от Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия требует четкие и проверяемые гарантии в связи с изменчивым поведением Киева, заявляет Лавров.

    Россия нуждается в самых четких и проверяемых гарантиях, учитывая постоянные изменения позиций и нарушения договоренностей со стороны Киева, передает ТАСС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул в интервью Первому каналу, что такие гарантии должны быть конкретными и работающими.

    Лавров отметил, что Украина соглашалась на перемирия только в условиях безвыходного положения на поле боя, а затем быстро нарушала их, как это было с Минскими соглашениями. Он добавил, что каждый раз, когда объявлялось перемирие, оно нарушалось в течение нескольких недель или месяцев.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном перемирии, включая удары по энергетической и морской инфраструктуре на Черном море. Однако Путин подчеркнул важность учета протяженности границы и способности украинских войск создавать провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине с учетом евразийского контекста.

    Он также подчеркнул, что сосуществование России с Западом будет возможно при признании последним своих ошибок и отказе от враждебной политики.

    Мирное разрешение конфликта на Украине, по словам Лаврова, возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками.

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    27 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    ООН выразила обеспокоенность гибелью людей в приграничных регионах России

    ООН выразила обеспокоенность из-за гибели россиян в приграничных с Украиной регионах

    ООН выразила обеспокоенность гибелью людей в приграничных регионах России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    ООН выражает глубокую озабоченность в связи с жертвами среди гражданского населения в приграничных регионах России в результате боевых действий, заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя.

    Мсуйя отметила, что поступает информация о жертвах не только на Украине, включая районы, которые она назвала «оккупированными», но и «в некоторых частях» России.

    «В сообщениях СМИ сообщается о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Курской, Белгородской и Брянской областях», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Мсуйя указала «всем сторонам» на важность защиты гражданских и объектов, необходимых для их выживания. Неизбирательные атаки «строго запрещены», заявила она, добавив, что международное гуманитарное право требует защиты гражданского населения независимо от его местонахождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России представил новые доказательства преступлений Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области, а также возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом ВСУ государственной информационной системы «Суджа».

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    25 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

    Трамп заявил о существенном прогрессе переговоров в Саудовской Аравии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, отметив глубокие дискуссии между сторонами.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении значительного прогресса в переговорах между представителями Соединенных Штатов, России и Украины, которые проходят в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что участие сторон в переговорах позволяет вести глубокие дискуссии, которые, по его словам, проходят успешно.

    Трамп отметил, что переговоры с Россией и Украиной идут хорошо, и выразил надежду на дальнейшие положительные результаты. Он добавил, что на встречах обсуждаются важные вопросы, которые могут поспособствовать улучшению ситуации в регионе.

    Ранее сообщалось, что переговоры между тремя странами касаются нескольких ключевых вопросов, в том числе экономического сотрудничества и безопасности. Ожидается, что дальнейшие встречи будут способствовать укреплению отношений между странами.

    Согласно источникам, обсуждаются также меры по предотвращению конфликтов и углублению дипломатического взаимодействия. Переговоры в Саудовской Аравии стали важной площадкой для переговорного процесса, стремящегося к достижению долгосрочных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Соединенных Штатов с делегациями России и Украины проходят с положительными результатами. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о снижении угрозы эскалации конфликта благодаря российско-американским переговорам. Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление.

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    26 марта 2025, 09:04 • Новости дня
    Эксперт предсказал отвлекающий маневр ВСУ на Курском направлении

    Военный эксперт Сивков назвал действия ВСУ на границе Белгородской области отвлекающим маневром

    Tекст: Александра Юдина

    Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Константин Сивков считает, что попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область не направлены на захват территории, а служат отвлекающим маневром для ослабления курского фронта.

    По его мнению, действия ВСУ на границе Белгородской области носят отвлекающий характер, передает «Царьград».

    Сивков отметил, что Киев не увеличивает численность сил на этом направлении, что свидетельствует об отсутствии намерений по захвату территории.

    Эксперт подчеркнул, что если бы у ВСУ были серьезные планы, они бы оперативно усилили свои войска до нескольких бригад, однако этого не произошло.

    Он также отметил, что интенсивные боевые действия, продолжавшиеся неделю, не привели к значительным успехам украинской армии, и отсутствие наращивания сил на границе подтверждает его гипотезу.

    Эксперт считает, что основная цель таких маневров заключается в отвлечении российских войск от Курского направления, где, вероятно, ВСУ планируют более масштабные операции.

    Накануне в Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.

    В Курской области мотострелки из группировки войск «Север» уничтожили 15 солдат ВСУ и захватили в плен одного. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства, что Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а пострадавшие жители региона не будут оставлены без внимания.

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    26 марта 2025, 12:47 • Новости дня
    ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области

    Десантник: ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Пехота ВСУ в Курской области действует без поддержки бронемашин, используя только БПЛА и разведывательные дроны, рассказал командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным «Гранит».

    По его словам, на данном этапе противник применяет только пехотные подразделения без поддержки бронетехники, но с использованием беспилотников и разведывательных дронов, передает РИА «Новости».

    Эти средства оказывают влияние на российские штурмовые группы, отметил командир.

    «На данном этапе противник использует только пехотные подразделения – без бронетехники, но с поддержкой БПЛА и разведывательных дронов, которые воздействуют на наши штурмовые группы», – сказал «Гранит».

    По его словам, отказ от использования бронетехники обусловлен тем, что пути подвоза перекрыты дистанционным минированием, а также техника уничтожается с помощью FPV-дронов.

    «Гранит» добавил, что это значительно затрудняет действия ВСУ в регионе и снижает их мобильность.

    Ранее сообщалось, что ВСУ не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

    Накануне в Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.

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