Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника в Донецкой народной республике и нанесли поражение живой силе и технике украинских механизированных и аэромобильных бригад в районах Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное, сообщило ведомство в Telegram-канале. Потери противника составили до 135 боевиков и несколько единиц боевой техники.

Группировка войск «Днепр» успешно атаковала формирования ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 80 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

В результате ударов оперативно-тактической авиации и ракетных войск были поражены объекты военной инфраструктуры Украины, включая производственные здания оружейного предприятия и цеха изготовления дронов, а также многочисленные скопления живой силы и техники противника в 157 районах.

С начала специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 беспилотников и 22 511 танков и других боевых машин.

В субботу российские средства ПВО уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 142 беспилотника, а также сбили пять снарядов HIMARS и бомб JDAM. До этого также сообщалось, что российские Военно-космические силы сбили украинский истребитель МиГ-29.