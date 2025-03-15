После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».37 комментариев
ВКС России сбили украинский МиГ-29
ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ и нанесли удары по объектам Украины
Российские войска сбили украинский истребитель МиГ-29, а также нанесли удары по военным объектам, включая аэродромы и заводы беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские Военно-космические силы сбили истребитель МиГ-29 украинских воздушных сил, передает Telegram-канал Минобороны России. Также были сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда HIMARS производства США.
Войска группировки «Восток» улучшили свое положение на переднем плане, нанеся поражение украинским формированиям в районах Искра, Зеленый Гай, Константинополь и Федоровка в Донецкой Народной Республике. Потери Украины составили более 160 военнослужащих и несколько единиц техники, включая боевые машины и полевые орудия.
Подразделения войск «Днепр» нанесли удары по живой силе и технике украинских бригад в Херсонской области, уничтожив до 80 солдат и несколько автомобилей.
Российские силы нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, заводам беспилотников, складам боеприпасов и энергетическим объектам, поддерживающим работу украинского ВПК. Также были поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 162 районах.
С начала специальной военной операции уничтожено 658 самолетов, 283 вертолета, 46 776 беспилотников и значительное количество другой военной техники и вооружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам ВС России в Курской области. Также сообщалось, что у военнослужащих ВСУ сокращается время на сдачу в плен в этом регионе.