Tекст: Дмитрий Зубарев

Случаи смертей среди военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Садков Сумской области связаны с болезнями и невозможностью доставить медикаменты на позиции, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В районе Садков отмечаются случаи смертей военнослужащих 80-й бригады из-за болезней и невозможности доставить на позиции медикаменты. Ряд опорников были самовольно оставлены солдатами ВСУ без приказа из-за проблем с логистикой», – отметил собеседник агентства. По его словам, отсутствие лекарств приводит к тяжелым последствиям: часть позиций бойцы покидают самостоятельно.

За последние сутки на сумском направлении ВСУ предприняли четыре контратаки: три из них в районе Константиновки с участием 225-го отдельного штурмового полка и одну южнее Юнаковки силами 47-й отдельной механизированной бригады. Все атаки были отбиты комбинированным огнем, противник отступил, понеся потери.

Ранее представители силовых структур сообщали, что в районе Садков продолжают пропадать без вести бойцы 80-й бригады. Этот населённый пункт, по их словам, давно стал для украинской армии «черной дырой» из-за большого числа потерь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ прекратило снабжать одну из своих бригад на Краснолиманском направлении продовольствием. Солдаты ВСУ в Харьковской области обратились с просьбой сдать их в плен из-за истощения и отсутствия пищи. Украинские силовики подтвердили факты длительного нахождения бойцов ВСУ без провизии в районе Купянска.