ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цеху сборки, местам хранения и пунктам управления БПЛА, складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Средствами ПВО были сбиты управляемая авиабомба JDAM и американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 73 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 48952 беспилотника,

601 ЗРК, 22569 танков и других бронемашин, 1532 боевые машины РСЗО, 23064 орудия полевой артиллерии и минометов, 33499 единиц спецтехники.

Напомним, за последние сутки российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

За предыдущие сутки потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек.