Tекст: Александра Юдина

Кречмер выступил с резкой критикой по поводу категорического отказа Германии и других европейских стран обсуждать возможность смягчения санкций против России, передает ТАСС.

Он отметил, что такая позиция устарела и не соответствует подходу Соединенных Штатов.

По его мнению, если страны ослабляют себя больше, чем Россию, то они должны задуматься о правильности своих действий. Он также отметил, что в Германии не ведется обсуждение по вопросу о смягчении санкций, что считает недопустимым.

Премьер-министр добавил, что необходимо постоянное обсуждение того, какие санкции могут иметь более негативные последствия для Германии, чем для России. Он выразил уверенность, что такие дискуссии должны быть возможны.

Кречмер также предположил, что лидер ХДС Фридрих Мерц, став канцлером, может наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что такие переговоры возможны только при наличии конкретных предложений от Германии, которые сначала нужно выработать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Запад может пересмотреть существующие санкции против России, чтобы уладить конфликт на Украине. Обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, пока это преждевременно, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.