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    США лишили Зеленского повода горевать о советском ядерном оружии
    В курском Замостье в оккупации ВСУ из-за отсутствия лекарств умерли 11 бабушек
    В Литве обнаружены трупы американских военных
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    Рубио заявил о неизбежности пересмотра антироссийских санкций
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    Путин назвал участников «Движения первых» «приличной армией»
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    В Госдуме призвали депутатов отказаться от обращения «господин»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    27 марта 2025, 01:18 • Новости дня

    Макрон счел преждевременным обсуждение снятия санкций с России

    Макрон заявил о необходимости обсуждать снятие санкций с России только в рамках долгосрочного урегулирования на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, пока это преждевременно, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Для меня вопрос санкций должен быть поднят в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    По его мнению, сейчас рассматривать этот вопрос «преждевременно», он будет актуальным «в определенный момент». Кроме того, Макрон заявил, что Россия не сможет «диктовать» условия мира на Украине, и обвинил Москву в якобы нежелании заключить мирное соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Представитель британского премьера Кира Стармера не ответил на вопрос о смягчении санкций против России на фоне переговоров о «черноморской сделке» с США и снятии санкций с Россельхозбанка.

    26 марта 2025, 11:20 • Новости дня
    Военкор Анна Прокофьева погибла на границе с Украиной

    Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла на вражеской мине в Белгородской области

    Военкор Анна Прокофьева погибла на границе с Украиной
    @ zvezdanews

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение, сообщили в пресс-службе Первого канала.

    Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области при выполнении журналистских обязанностей, передает ТАСС. Инцидент произошел на границе с Украиной, когда съемочная группа наткнулась на вражескую мину. В результате взрыва Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков получил ранения.

    Прокофьевой было 35 лет. Она окончила Российский университет дружбы народов по специальности «журналистика» и свободно владела испанским языком. С сентября 2020 года по ноябрь 2022-го Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik. В этот период она вела Telegram-блог для сбора гуманитарной помощи и после ухода из Sputnik продолжила доставлять ее в зону СВО.

    В 2023 году она начала свою работу на Первом канале как военный корреспондент, освещая события из зоны специальной военной операции. Анна вела Telegram-канал Журналистка | Z |, вот ее последняя публикация:

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

    В редакции «Известий» появился мемориал в память о погибшем военкоре Федорчаке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за убийство российских журналистов в ЛНР.

    Коментарии (21)
    26 марта 2025, 02:20 • Новости дня
    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине

    Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого отказалась Украина в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России, а не Киеву.

    Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России. Об этом пишет ТАСС.

    «Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки», – заявил Гренелл.

    Он добавил, что Украина вернула это ядерное оружие России, подчеркнув, что оно не было украинским: «Это неудобный факт», – подытожил он.

    Будапештский меморандум был подписан Россией, Украиной, США и Британией 5 декабря 1994 года и предоставлял Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Тогдашний ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине.

    Коментарии (28)
    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 08:52 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал нехватку средств на финансирование украинских вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы, сообщает журнал Time.

    Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что украинский бюджет не способен в полном объеме финансировать вооруженные силы страны.

    Он подчеркнул, что армия Украины значительно увеличилась в размерах, стала «в три раза больше, чем была», и ее содержание требует дополнительных ресурсов. Зеленский заявил, что ВСУ нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты.

    «Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале – Европа и Америка», – считает глава киевского режима.

    Он также отметил, что в текущих условиях он больше рассчитывает на помощь со стороны Европы.

    Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву ядерное оружие в случае отказа от приема Украины в НАТО, чтобы иметь возможность остановить Россию.

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

    Москва выразила надежду, что США услышали слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву как ключевом условии для мирного урегулирования конфликта.

    Коментарии (16)
    26 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Скачко: Зеленский не собирается соблюдать договоренности

    Политолог Скачко: По тону Зеленского очевидно, что Киев нарушит любые договоренности

    Скачко: Зеленский не собирается соблюдать договоренности
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский продолжает убеждать Вашингтон, что поддерживает урегулирование конфликта на Украине. Однако на деле он каждый раз выискивает препятствия, которые якобы мешают достичь соглашения. По тону очередных заявлений очевидно: Киев нарушит любые договоренности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский обвинил Россию в манипуляциях в переговорах с США.

    «То, что Владимир Зеленский громогласно обвиняет Россию в якобы «манипуляциях», выглядит как продолжение игры «и вашим, и нашим». Адресатов у его обращения несколько», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Так, Европе он дает сигнал, что готов нарушить достигнутые в Эр-Рияде договоренности и продолжать боевые действия – дайте только оружие и деньги и совладайте с Трампом», – уточнил собеседник. Кроме того, Зеленский оправдывается перед «украинскими патриотами» и пытается убедить их, что не намерен сдаваться.

    «При этом прохрипеть он может что угодно – для переговоров с Вашингтоном это ничего не значит», – добавил Скачко. Зеленский продолжает убеждать американцев, что он за урегулирование конфликта, однако на деле каждый раз выискивает препятствия, которые, как он полагает, мешают достичь мира.

    «Зеленский несамостоятелен, его высказывания зависят от разных факторов. Пока он пытается усидеть на двух стульях: миротворцев и сторонников войны. Однако это чревато последствиями для него самого», – подчеркнул эксперт.

    Как указал политолог, по тону Зеленского очевидно: соблюдать условия сделок он не собирается. «Найти управу на украинское руководство могут разве что Соединенные Штаты», – добавил спикер, напомнив слова Сергея Лаврова о том, что Белый дом должен дать однозначную команду Киеву.

    «Впрочем, если в позиции администрации Дональда Трампа появится хоть маленькая трещина по вопросу разрешения кризиса, если европейские «ястребы» найдут деньги для Украины и окажут ей всяческую поддержку, Зеленский ослушается Штаты и все равно нарушит все соглашения. Сейчас идет новая шахматная партия, посмотрим, как она будет разыграна», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров России и США в Эр-Рияде. Он поспешил обвинить Москву в «манипуляциях». «Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников (США), и весь мир», – считает Зеленский.

    «И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», – продолжил возмущаться он. Основным аргументом Зеленский назвал отсутствие подтверждения данной информации в заявлении Белого дома.

    Напомним, Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая включает безопасное судоходство в Черном море. Но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему администрация Трампа заинтересована в реализации договоренностей.

    Также Россия и США согласились разработать меры о запрете ударов по российским и украинским объектам энергетики сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

    Как отмечает Bloomberg, Киев считает энергетическое перемирие в зоне СВО вступившим в силу с момента публикации Вашингтоном результатов переговоров делегаций США и Украины в Эр-Рияде. 18 марта там не упоминается.

    Коментарии (9)
    26 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация не может расследовать убийства российских журналистов, освещающих конфликт на Украине.

    Он подчеркнул, что такие действия возможны только в случае получения соответствующего мандата, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель офиса генсека заявил, что организация считает крайне важным, чтобы журналисты могли выполнять свою работу без страха стать мишенью, добавив, что ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.

    Ранее военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналистки.

    Кроме того, сообщалось, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

    Коментарии (3)
    26 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Новак рассказал об оценке ущерба на ГИС «Суджа»

    Новак: Судьба ГИС «Суджа» зависит от отношений с Европой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ведется оценка ущерба газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» после нападения на нее киевского режима, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба. Но в целом, как вы знаете, этот маршрут – по нему нет контракта и не продлены договоренности с 1 января 2025 года», – сказал Новак, передает ТАСС.

    Он добавил, что судьба объекта зависит от будущих отношений в энергетической сфере со странами Европы.

    Минобороны называло подрыв ГИС «Суджа» провокацией украинской стороны против мирных инициатив Соединенных Штатов.

    Полковник ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД предполагал, что подрыв ГИС «Суджа» могли устроить неонацистские формирования, неподконтрольные Владимиру Зеленскому.

    Сам же официальный Киев обвинял в подрыве станции Россию.

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    26 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»

    Лавров высмеял лидеров стран ЕС за смену позиции по перемирию

    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отметил быструю смену мнения «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов» о перемирии на Украине.

    Лавров в интервью Первому каналу раскритиковал европейских лидеров за резкую смену позиции по вопросу перемирия на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что в начале марта киевские власти впервые заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня, требуя немедленного согласия от Москвы, хотя за три дня до этого говорили о том, что Украину следует накачать оружием, чтобы она на переговорах выступала с позиции силы.

    «Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне президента России Владимира Путина», – отметил Лавров.

    Он также подчеркнул, что в тот же день, когда Киев выразил готовность к перемирию, Украина запустила рекордное количество дронов по центральным районам России, что Запад оставил без осуждения.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Также Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели».

    Лавров сравнил нынешние усилия Запада с действиями Наполеона и Гитлера, пытавшихся сдержать Россию и нанести ей поражение.

    Коментарии (9)
    26 марта 2025, 17:52 • Новости дня
    СБУ предъявила обвинения ведущему Соловьеву
    СБУ предъявила обвинения ведущему Соловьеву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская служба безопасности (СБУ) обвинила российского телеведущего Владимира Соловьева в нарушении территориальной целостности Украины.

    Соловьеву предъявлено обвинение по пяти статьям украинского Уголовного кодекса, в том числе в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.

    В апреле 2022-го ФСБ задержала подозреваемых, планировавших по заданию СБУ совершить убийство Соловьева. По данным следствия, преступление планировалось реализовать на территории Москвы с помощью подрыва машины журналиста.

    Сам Соловьев, говоря о предотвращенном покушении, заявил, что предпочел бы не быть в новостях.

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    26 марта 2025, 13:19 • Новости дня
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    @ Алексей Павлишак/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим публично принял договоренности Москвы и США о запрете атак на объекты гражданской энергетики, но после этого продолжил наносить по энергообъектам России удары, сообщило российское Министерство обороны.

    Ночью 26 марта у берегов Крыма рядом с мысом Тарханкут средства ПВО уничтожили два украинских дрона, аппараты пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, около 4.45 мск 26 марта в Брянской области дрон ВСУ атаковал объект «Россети Центр – Брянскэнерго», была отключена высоковольтная линия 10 кВ, без электричества оказались жители Комаричского района.

    Днем 25 марта в Курской области беспилотник ВСУ атаковал энергообъект «Россети Центр – Курскэнерго», произошло каскадное отключение нескольких подстанций. Из-за этого без света оказались более 4 тыс. жителей Хомутовского района.

    Украинские власти продолжают наносить ущерб гражданским энергообъектам России, пытаясь сорвать договоренности о поэтапном урегулировании конфликта, заключили в Минобороны.

    Ранее Россия и США согласовали список энергетических объектов, подпадающих под временный мораторий на удары.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что украинские власти предпринимали попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет.

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    26 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    Пленный ВСУ помог российским военным выполнить боевую задачу

    Военнослужащие ВС РФ выполнили задачу благодаря показаниям пленного бойца ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные взяли в плен бойца ВСУ в Викторовке, чьи показания помогли обойти засаду и выполнить задачу.

    Военнослужащие 150-го мотострелкового полка, входящего в группировку войск «Север», захватили украинского военнослужащего в ходе зачистки населенного пункта Викторовка в Курской области, передает ТАСС. Пленный на допросе сообщил, что отступающие силы ВСУ оставляют отряды для блокирования продвижения войск ВС РФ. Эти сведения позволили российским военным обойти возможные засады.

    Командир батальона с позывным «Мажор» подчеркнул, что его подразделение обошло Викторовку с двух сторон и уничтожило противника в лесопосадках между Викторовкой и Казачьей Локней. В ходе операции был ликвидирован пулеметный расчет, прикрывавший отход украинских подразделений.

    Полученная информация позволила подразделению выйти на рубежи Казачьей Локни и совместно с 155-й и 34-й бригадами морской пехоты осуществить дозачистку и эвакуацию мирных жителей. Гражданскому населению оказали медицинскую и продовольственную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ, которые включают обстрелы и убийства мирных жителей. Украинский пленный назвал 9 Мая общим праздником, который объединяет людей. Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тыс. человек.

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    26 марта 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль дал оценку ходу переговоров с США по Украине

    Песков: Россию удовлетворяет ход переговоров с США по Украине

    Кремль дал оценку ходу переговоров с США по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона удовлетворена ходом переговоров с американской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы удовлетворены тем, насколько прагматично, конструктивно, результативно развивается наш диалог», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что контакты двух стран продолжаются, они остаются на интенсивном уровне.

    «Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, Россия и США договорились о списке объектов, которые подпадают под временный мораторий на удары. В него в том числе вошли нефтеперерабатывающие предприятия и трубопроводы.

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    26 марта 2025, 20:29 • Новости дня
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На борьбу с украинскими беспилотниками планируется направить новые высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Зампред СБ на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что посмотрел демонстрацию разработок, основанную на «новых физических принципах».

    «Я имею в виду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера. Противник (киевский режим – прим. ВЗГЛЯД), как известно, применяет беспилотные средства воздушного нападения для нападения в том числе и на объекты гражданской инфраструктуры», – отметил он.

    Для защиты от дронов необходимо развернуть в кратчайшие сроки высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая те комплексы, которые могут использовать эти «новые физические принципы», указал зампред Совбеза.

    Медведев подчеркнул, что это не только производственная задача, но и задача по подготовке нормативного материала.

    Ранее Медведев отмечал, что киевский режим ожидает неминуемое возмездие за атаку на российских журналистов.

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    26 марта 2025, 14:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки ударили по шести украинским бригадам на Белгородском направлении, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    На этом направлении группировка «Север» поразила три механизированные бригады, штурмовую бригаду, штурмовой полк, а также две бригады теробороны у Краснополья, Угроедов, Проходов, Миропольского и Петрушевки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие.

    Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных, штурмовой и воздушно-десантной бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР. Там украинская сторона потеряла до 250 человек, бронеавтомобиль HMMWV, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

    Южная группировка ударила по живой силе и технике восьми бригад ВСУ в ДНР. Украинская армия потеряла до 310 военнослужащих, две бронированные машины, гаубицу М777, станции контрбатарейной борьбы и склад беспилотников.

    В зоне ответственности группировки «Центр» украинская сторона потеряла до 480 военнослужащих и два танка.

    В прошлые сутки российская армия освободила два населенных пункта в ДНР и Запорожской области. До этого в ДНР освободили населенный пункт Срибное.

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    26 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Инженера ЗАЭС осудили за покушение на сотрудников МАГАТЭ
    Инженера ЗАЭС осудили за покушение на сотрудников МАГАТЭ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южный окружной военный суд признал виновным инженера Запорожской АЭС Сергея Потынга по делу о покушении на сотрудников МАГАТЭ, покушение совершалось по заданию главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    Обвиняемого приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, часть срока он проведет в тюрьме, передает ТАСС.

    Также Потынг обязан выплатить штраф в 700 тыс. рублей.

    По данным следствия, Потынг вступил в террористическое сообщество, созданное украинским Минобороны, и изучал автомобили на территории ЗАЭС для последующего взрыва. Планировалось, что он своими действиями дискредитирует Россию на международной арене.

    Потынгу через мессенджер Threema передали информацию о тайнике со взрывным устройством, которое он перенес в свою квартиру. В мае 2023 года он попытался установить взрывчатку на автомобиль Hyundai, но был задержан до приведения плана в действие.

    Обвинения ему предъявили в октябре 2024 года.

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    26 марта 2025, 09:30 • Новости дня
    Нанесены удары по цехам с боекомплектами и техникой ВСУ в Кривом Роге

    Подполье сообщило об ударах в Кривом Роге по складам и цехам с военной техникой ВСУ

    Нанесены удары по цехам с боекомплектами и техникой ВСУ в Кривом Роге
    @ Handout/Latin America News Agency/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    В Кривом Роге в результате серии из 15 взрывов были повреждены складские помещения и промышленное предприятие, на которых, предположительно, хранились боекомплекты и военная техника ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрывах в складском хозяйстве и пригороде Верабове, где в горнотранспортном цехе № 1 ЦГОКа, по данным источников, была сосредоточена военная техника ВСУ, включая 12 единиц гусеничной и 17 колесной, передает РИА «Новости».

    Согласно информации Лебедева, после взрывов большое количество раненых военнослужащих были доставлены в больницы Кривого Рога. Он отметил присутствие иностранных наемников, говорящих на немецком языке, и подчеркнул, что украинским медикам поручено стабилизировать их состояние до прибытия иностранной медицинской бригады.

    Глава украинской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе прозвучали по меньшей мере 15 взрывов, вызвавших значительный ущерб. Пожары, возникшие после взрывов, были потушены.

    Ранее российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области.

    До этого в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16. Здание вуза с военными в Кривом Роге треснуло после удара «Искандерами».

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