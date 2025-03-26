Британия не раскрыла планы по смягчению санкций на фоне возможной сделки с США

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера ушел от прямого ответа на вопрос, планирует ли Британия смягчить санкции против России. Это произошло в контексте недавнего заявления Кремля о возможной «черноморской сделке» с США при условии снятия санкций с Россельхозбанка. Представитель отметил, что Британия продолжит внимательно следить за развитием событий и надеется на прогресс.

Во вторник Кремль опубликовал заявление по итогам встречи российских и американских экспертов в Эр-Рияде. В документе говорится, что стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море и другие меры, однако условиями реализации соглашения является снятие санкций с Россельхозбанка.

Западные страны усилили санкции против России из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на энергоресурсы и продукты в Европе и США. С начала российской спецоперации в феврале 2022 года ЕС ввел 16 пакетов санкций.

В России неоднократно утверждали, что страна справляется с санкционным давлением. Москва также указала, что Запад не признает провалы санкционной политики. Западные аналитики также высказывали мнение, что санкции оказались неэффективными.

Президент России Владимир Путин ранее называл западную политику сдерживания России долгосрочной стратегией и отмечал, что санкции негативно повлияли на мировую экономику, ухудшая жизнь миллионов людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Британии обновило санкционный список, включив в него бизнесмена Артема Чайку, замминистра обороны Павла Фрадкова и ряд компаний.

Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России со времени начала конфликта на Украине, добавив в список 170 новых позиций, включая 67 физических лиц и 40 судов.

Великобритания ввела санкции в отношении российских компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» с целью снижения возможности использования их прибыли для финансирования бюджета России.