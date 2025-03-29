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Замглавы Гагаузии назвал арест Гуцул политической расправой
Замглавы Гагаузии Илья Узун заявил, что арест Евгении Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа, и призвал жителей автономии сплотиться.
По его словам, арест Гуцул был воспринят в автономии как политическая расправа, передает РИА «Новости».
Первый заместитель главы Гагаузии выразил мнение, что это действие властей Кишинева является попыткой подавить волю гагаузского народа.
Узун подчеркнул, что вместо диалога и справедливости было выбрано репрессивное и заказное правосудие, что, по его словам, противоречит заявленным европейским ценностям и реформам.
Он также призвал жителей Гагаузии к сплочению и стойкости в этот сложный период, заявив, что давление со стороны Кишинева только укрепит сопротивление автономии и добавил, что Евгения Гуцул, по его мнению, является героем Гагаузии.
Узун заверил, что борьба за ее освобождение носит всеобщий характер и будет использоваться весь арсенал доступных методов, включая обращения в международные организации и мирные протесты.
Отмечается, что все органы власти Гагаузии продолжают функционировать в обычном режиме. Узун подчеркнул, что автономия не допустит внешнего вмешательства и назначений кишиневских представителей.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана в Молдавии из-за новых обстоятельств в уголовном деле. Районный суд в Кишиневе принял решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на двадцать суток.
Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать дипломатические механизмы для давления на молдавские власти с целью ее освобождения. Ранее ей предъявили обвинение по четырем статьям.