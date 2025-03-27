Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.4 комментария
Гуцул попросила у Путина помощи в освобождении
Задержанная в Кишиневе Гуцул призвала Путина помочь с освобождением
Глава гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать дипломатические механизмы для давления на молдавские власти с целью ее освобождения.
Задержанная в Кишиневе Евгения Гуцул, глава гагаузской автономии Молдавии, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения. В своем заявлении в Telegram Гуцул подчеркнула: «Мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения».
Гуцул считает предъявленные ей обвинения политически мотивированными. По ее мнению, задержание стало частью масштабной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению гагаузской автономии и ее правового статуса, закрепленного Конституцией страны. Она также выразила надежду на поддержку Владимира Путина в вопросе особого статуса Гагаузии в составе Молдавии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана в Молдавии на 72 часа из-за новых обстоятельств в уголовном деле. В Кремле прокомментировали задержание Гуцул, заявив о неприкрытом давлении властей Молдавии на политических конкурентов Майи Санду. В МИД России заявили о давлении на Гуцул перед выборами в Молдавии.