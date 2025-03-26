Tекст: Александра Юдина

По ее словам, задержание Гуцул связано с приближением парламентских выборов в Молдавии. Она отметила, что в стране усиливается давление на сторонников конструктивных отношений с Россией, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что с приближением выборов оппоненты властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов и превращение Молдавии в полицейское государство.

По словам дипломата, в отношении неугодных политиков возбуждаются уголовные дела, а независимые СМИ, особенно русскоязычные, подвергаются цензуре и закрытию.

Она также указала, что усиленное давление оказывается на тех молдавских политиков и журналистов, которые стремятся к развитию отношений с Россией, к которым относится Евгения Гуцул.

В Кремле прокомментировали задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявив о неприкрытом давлении властей Молдавии на политических конкурентов Майи Санду.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана в Молдавии на 72 часа из-за новых обстоятельств в уголовном деле.