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Прокуратура Молдавии потребовала ареста главы Гагаузии Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана в Молдавии на 72 часа из-за новых обстоятельств в уголовном деле, и прокуратура намерена потребовать ее ареста.
Прокуратура Молдавии потребует ареста Евгении Гуцул, главы Гагаузской автономии, сообщает ТАСС. Она была задержана на 72 часа и помещена в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией. В ближайшие часы прокуроры планируют предъявить ей обвинение и обратиться в суд для избрания меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, где у нее изъяли паспорт и не разрешили покинуть Молдавию. Сторонники задержанной устроили акцию протеста в Кишиневе. Гуцул ранее заявила, что власти Молдавии оказывают на нее давление, требуя отказаться от сотрудничества с Россией в обмен на включение в кабинет министров.