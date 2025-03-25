Главу Гагаузии Гуцул задержали в аэропорту Кишинева

Евгению Гуцул задержали в Кишиневе, изъяли паспорт и не пустили на вылет

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии в Молдавии, была задержана в аэропорту Кишинева. У нее изъяли паспорт и провели тщательный досмотр. Задержание происходит на фоне обострения отношений между центральными властями Молдавии и Гагаузией.

Гуцул известна своей критикой в адрес Кишинева по поводу ущемления прав автономии и призывами к укреплению связей с Россией. Эти события вызваны политической напряженностью в регионе. Ранее весной 2023 года Гуцул одержала победу на выборах, став главой автономии от оппозиционной партии «Шор».

Партию «Шор» молдавские власти объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Также была инициирована проверка результатов выборов в Гагаузии. Инаугурация Гуцул прошла в июле без участия представителей власти республики.

Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как официальные власти Кишинева ориентированы на евроинтеграцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул подвергли «дополнительному досмотру» в аэропорту Кишинева по возвращении из Стамбула без объяснения причин задержания.

Председателю Народного собрания Гагаузии Дмитрию Константинову снова не разрешили покинуть Молдавию для лечения в Турции, несмотря на все представленные документы.

Сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии не позволили Константинову вылететь на лечение в Стамбул, требуя содействия в отстранении башкана Евгении Гуцул.