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Спецслужбы Молдавии задержали спикера парламента Гагаузии
Сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии не позволили Дмитрию Константинову, спикеру парламента Гагаузии, вылететь на лечение в Стамбул, требуя содействия в отстранении башкана Евгении Гуцул.
Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии задержали председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова, не позволив ему вылететь на лечение в Стамбул, сообщает ТАСС.
Причиной инцидента стало требование спецслужб от Константинова содействовать отстранению башкана (главы) Евгении Гуцул. Константинов в своем видеообращении подчеркнул, что отказался выполнить это требование, так как Гуцул была избрана народом Гагаузии.
Константинов рассказал, что в аэропорту его встретили сотрудники службы безопасности и настаивали на том, чтобы он сделал все возможное с депутатами Народного собрания для отстранения башкана. Он сообщил, что ранее уже объяснял свою позицию, и вновь подчеркнул, что не может поддержать это требование.
Кроме того, Константинов отмечает, что сотрудники СИБ угрожали его семье, если он не выполнит их требования. В результате ему не разрешили покинуть страну. В своем видеообращении Константинов обратился к генеральному прокурору страны с просьбой принять меры, чтобы привлечь к ответственности тех, кто нарушает законодательство.