Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.18 комментариев
Главе Гагаузии Гуцул устроили «дополнительный досмотр» в аэропорту Кишинева
Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул подвергли «дополнительному досмотру» в аэропорту Кишинева по возвращении из Стамбула, не объяснив причин задержания, сообщает Sputnik Moldova.
После прилета рейса из Стамбула Гуцул провели на «дополнительный досмотр». Местные силовики не предоставили объяснений, зачем понадобилась такая процедура, передает Sputnik Moldova.
Однако спустя некоторое время после проведенной проверки Гуцул пропустили на территорию страны, ее «свободу перемещения никто не ограничивает», пишет Gagauznews.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии заблокировали вылет спикера парламента Гагаузии Дмитрия Константинова на лечение в Стамбул, требуя содействия в отстранении Гуцул.
В апреле членов делегации Гагаузии, которые вернулись из России, допрашивали правоохранительные органы Молдавии. В международном аэропорту Кишинева произошла эвакуация, когда туда прибыла Гуцул, вернувшаяся из России. Сотрудники правоохранительных органов тогда объяснили эвакуацию обнаружением подозрительного предмета.