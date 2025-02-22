События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Спикеру Гагаузии вновь отказали в вылете из Молдавии на лечение в Турцию
Председателю Народного собрания Гагаузии Дмитрию Константинову снова не разрешили покинуть Молдавию для лечения в Турции, несмотря на все представленные документы.
Власти Молдавии в очередной раз не позволили председателю Народного собрания Гагаузии выехать за границу, передает ТАСС.
По его словам, на пограничном контроле в аэропорту Кишинева у него забрали паспорт без объяснения причин, и вернули его лишь после вылета самолета.
В начале февраля главу Гагаузской автономии подвергли «дополнительному досмотру» в аэропорту Кишинева по возвращении из Стамбула, не объяснив причин задержания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии заблокировали вылет спикера парламента Гагаузии Дмитрия Константинова на лечение в Стамбул, требуя содействия в отстранении Гуцул.
В апреле членов делегации Гагаузии, которые вернулись из России, допрашивали правоохранительные органы Молдавии. В международном аэропорту Кишинева произошла эвакуация, когда туда прибыла Гуцул, вернувшаяся из России.