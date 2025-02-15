Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в давлении из-за России
Глава Гагаузии Гуцул обвинила власти Молдавии в принуждении отказаться от сотрудничества с Москвой
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают на нее давление, требуя отказаться от сотрудничества с Россией в обмен на включение в кабинет министров
Гуцул заявила, что президент Молдавии Майя Санду на протяжении полутора лет не подписывает указ о ее включении в кабинет министров, несмотря на ее статус как члена правительства, передает ТАСС.
По ее словам, Кишинев требует от нее отказа от сотрудничества с Россией, обещая взамен включение в состав правительства, но она отказалась.
До этого Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии инициировали судебное разбирательство против нее, чтобы лишить мандата главы Гагаузии.