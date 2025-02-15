Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в давлении из-за России

Глава Гагаузии Гуцул обвинила власти Молдавии в принуждении отказаться от сотрудничества с Москвой

Tекст: Вера Басилая

Гуцул заявила, что президент Молдавии Майя Санду на протяжении полутора лет не подписывает указ о ее включении в кабинет министров, несмотря на ее статус как члена правительства, передает ТАСС.

По ее словам, Кишинев требует от нее отказа от сотрудничества с Россией, обещая взамен включение в состав правительства, но она отказалась.

До этого Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии инициировали судебное разбирательство против нее, чтобы лишить мандата главы Гагаузии.