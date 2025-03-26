Сторонники Гуцул устроили акцию в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Гуцул устроили акцию в Кишиневе

Tекст: Денис Тельманов

Как передает Gagauznews, в Кишиневе у Национального центра по борьбе с коррупцией собрались сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, задержанной в аэропорту. В поддержку Гуцул пришли также несколько депутатов парламента. Полиция переписывает фамилии собравшихся и призывает их разойтись.

По информации ТАСС, Евгения Гуцул была задержана на 72 часа в рамках уголовного дела. Она находилась в аэропорту вместе с адвокатами и намеревалась вылететь в Турцию для проведения встреч и посещения врача.

В 2024 году Гуцул обвинили в нарушениях при финансировании партии «Шор». Судебный процесс продолжается, а сама Гуцул считает обвинения сфабрикованными и обвиняет власти Молдавии в давлении. После победы на выборах в 2023 году она заявила о намерении укреплять отношения Гагаузии с Россией и подвергла критике политику официального Кишинева.

Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул в правительстве. Власти Молдавии пытались объявить выборы незаконными, но парламент Гагаузии выразил солидарность с новым руководителем автономии.