Tекст: Александра Юдина

Песков выразил мнение, что власти Молдавии применяют неприкрытое давление в отношении политиков, конкурирующих с Санду, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что действия властей в Кишиневе свидетельствуют о выборе тактики игнорирования закона и демократических принципов.

Задержание Гуцул стало очередным примером давления на политических оппонентов в Молдавии, что, по мнению Пескова, противоречит демократическим нормам. Он подчеркнул, что власти Молдавии избрали путь, несовместимый с принципами политического плюрализма.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана в Молдавии на 72 часа из-за новых обстоятельств в уголовном деле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, где у нее изъяли паспорт и не разрешили покинуть Молдавию. Сторонники задержанной устроили акцию протеста в Кишиневе.