Обвинение по четырем статьям предъявили Гуцул в Кишиневе

Tекст: Дарья Григоренко

Прокурор Адриан Скутару обратился в суд с просьбой арестовать Гуцул на 30 суток. Она обвиняется по четырем статьям, включая незаконное финансирование кампании по выборам главы Гагаузии в 2023 году, а также фальсификацию официальных документов, деклараций и отчётов о финансировании кампании, передает ТАСС.

Адвокат Евгении Гуцул Наталья Байрам, в свою очередь, отметила, что прокуратура не предоставила достаточных доказательств для обоснования ареста. Она заявила: «Из тех материалов, которые предоставил прокурор, защита доказала в суде, что нет ни одного основания, ни одного доказательства или довода для ареста или лишения свободы Евгении Гуцул».

По словам Байрам, задержание Гуцул в аэропорту и ее нынешнее содержание под стражей являются незаконными. Судьи удалились в совещательную комнату для вынесения окончательного решения.

Ранее главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в кишиневский суд Чеканы, где решат вопрос о ее аресте на 30 суток, заседание пройдет в закрытом режиме.

Напомним, антикоррупционная прокуратура Молдавии подала ходатайство о предварительном аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул из-за опасений об уклонении от судебного разбирательства.

Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать дипломатические механизмы для давления на молдавские власти с целью ее освобождения.