Прокуратура Молдавии потребовала ареста Гуцул

Прокуратура Молдавии потребовала ареста главы Гагаузии Гуцул

Tекст: Вера Басилая

Антикоррупционная прокуратура Молдавии подала ходатайство о предварительном аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Причиной стало опасение, что она может уклониться от судебного процесса, связанного с делом о незаконном финансировании партии «Шор», передает РИА «Новости».

Гуцул была задержана после прибытия в Кишинев. Задержание связано с расследованием по делу о нарушениях в управлении избирательными фондами и подделке документов. Пока обвинения не выдвинуты, но прокуратура настаивает на аресте до завершения судебного разбирательства.

Адвокат Наталья Байрам подтвердила, что перенесенное на пятницу судебное заседание будет рассматривать ходатайство об аресте. Прокуратура считает, что документы из госучреждений подтверждают намерение Гуцул избежать разбирательства.

Ранее Евгения Гуцул обратилась к Владимиру Путину с просьбой использовать дипломатические механизмы для давления на молдавские власти с целью ее освобождения.

Напомним, Гуцул была задержана в Молдавии на 72 часа из-за новых обстоятельств в уголовном деле. Парламент Гагаузии объявил о готовности поддержать протесты в Молдавии, если власти не освободят главу автономии Евгению Гуцул.

В Кремле прокомментировали задержание Гуцул, заявив о неприкрытом давлении властей Молдавии на политических конкурентов Майи Санду.

