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Парламент Гагаузии пригрозил протестами в Молдавии
Парламент Гагаузии объявил о готовности поддержать протесты в Молдавии, если власти не освободят главу автономии Евгению Гуцул.
Парламент Гагаузии принял заявление, в котором выражает решительный протест против задержания главы автономии, передает ТАСС.
Ее обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании, что Народное собрание Гагаузии считает сфабрикованным обвинением с политическим подтекстом.
В заявлении подчеркивается, что Гуцул была задержана незаконно и с целью политического давления. Парламент называет действия властей Молдавии попыткой уничтожить автономию Гагаузии и преследовать ее лидеров.
НСГ предупредило, что если курс на репрессии и уничтожение автономии продолжится, парламент готов поддержать массовые акции протеста как в пределах Гагаузии, так и за ее границами.
Напомним, глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана в Молдавии на 72 часа из-за новых обстоятельств в уголовном деле.
В Кремле прокомментировали задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявив о неприкрытом давлении властей Молдавии на политических конкурентов Майи Санду. В МИД России заявили о давлении на Гуцул перед выборами в Молдавии.