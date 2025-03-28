Гуцул доставили в суд в Кишиневе для решения об аресте

Евгению Гуцул доставили в суд Чеканы в Кишиневе для решения о 30-дневном аресте

Tекст: Елизавета Шишкова

Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд сектора Чеканы в Кишиневе. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме, и на нем будет решаться вопрос об аресте Гуцул на 30 суток, сообщает ТАСС.

По словам депутата парламента Василия Боли, многие жители Гагаузии направляются в Кишинев, чтобы поддержать Евгению Гуцул, несмотря на попытки властей Молдавии организовать блокаду региона. «Жители Гагаузии с раннего утра сели в свои автомобили и поехали в Кишинев, хотя власти пытаются полностью заблокировать весь регион, чтобы никто не выезжал», – заявил Боля.

Также Боля сообщил, что сегодня ожидаются два судебных заседания по делам Гуцул в различных судах Кишинева. В обоих случаях прокуратура намерена требовать ее ареста на 30 суток. По его словам, даже кареты скорой помощи не выпускают из столицы Гагаузии – Комрата, оставив только дорогу на Кагул, которая ведет на Украину или в Румынию.

Ранее антикоррупционная прокуратура Молдавии подала ходатайство о предварительном аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул из-за опасений об уклонении от судебного разбирательства.

Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать дипломатические механизмы для давления на молдавские власти с целью ее освобождения.

Россия обратилась к ОБСЕ с требованием оказать давление на Молдавию для освобождения из-под стражи главы Гагаузской автономии.