Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул
Россия обратилась к ОБСЕ с требованием оказать давление на Молдавию для освобождения из-под стражи главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Лукашевич сообщил, что Россия направила официальные письма генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу и руководителям исполнительных структур. В письмах содержится требование оказать давление на Молдавию и добиться скорейшего освобождения Гуцул из-под стражи, «а также прекращения любых действий, противоречащих обязательствам Кишинева как страны – участницы» ОБСЕ, передает ТАСС.
Россия выразила возмущение действиями Кишинева по давлению на законно избранное руководство Гагаузской автономии. Российские дипломаты призвали молдавские власти немедленно освободить Гуцул и отказаться от репрессивных методов в политической борьбе. Подчеркивается, что власти Молдавии должны создать равные условия для всех политических сил страны в соответствии с демократическими принципами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гуцул была задержана в Молдавии. Антикоррупционная прокуратура Молдавии подала ходатайство о предварительном аресте главы Гагаузской автономии. Гуцул обратилась к России с просьбой использовать дипломатические механизмы для давления на молдавские власти с целью ее освобождения.