Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул

Tекст: Антон Антонов

Лукашевич сообщил, что Россия направила официальные письма генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу и руководителям исполнительных структур. В письмах содержится требование оказать давление на Молдавию и добиться скорейшего освобождения Гуцул из-под стражи, «а также прекращения любых действий, противоречащих обязательствам Кишинева как страны – участницы» ОБСЕ, передает ТАСС.

Россия выразила возмущение действиями Кишинева по давлению на законно избранное руководство Гагаузской автономии. Российские дипломаты призвали молдавские власти немедленно освободить Гуцул и отказаться от репрессивных методов в политической борьбе. Подчеркивается, что власти Молдавии должны создать равные условия для всех политических сил страны в соответствии с демократическими принципами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гуцул была задержана в Молдавии. Антикоррупционная прокуратура Молдавии подала ходатайство о предварительном аресте главы Гагаузской автономии. Гуцул обратилась к России с просьбой использовать дипломатические механизмы для давления на молдавские власти с целью ее освобождения.