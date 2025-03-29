  • Новость часаРоссийские войска освободили Веселовку в Сумской области
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    Бригады морской пехоты дослужились до дивизий
    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО
    Найден тайник со взрывчаткой у Измайловского кремля в Москве
    Кнайсль заявила о неслучайности австрийского происхождения Гитлера
    Несколько ударов нанесено по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
    Турция заблокировала RuTube
    Китай отказался участвовать в диалоге России и США по стратстабильности
    Трамп в видеоролике пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии»
    Российские военные пресекли побег спецподразделений ВСУ из Гуева
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    0 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    12 комментариев
    29 марта 2025, 13:29 • Новости дня

    В Москве простились с заслуженным артистом Алексеем Веселкиным

    Церемония прощания с актером Алексеем Веселкиным завершилась в РАМТ в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В российской столице в Российском академическом молодежном театре состоялось прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным, скончавшимся после тяжелой болезни в возрасте 63 лет.

    В Москве завершилось прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным, сообщает ТАСС. Церемония состоялась на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ). Художественный руководитель театра Алексей Бородин отметил, что Алексей был не только светочем нового поколения артистов, но и человеком, способным работать день и ночь ради каждой новой роли. Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет после тяжелой болезни, и будет похоронен на Троекуровском кладбище.

    Сын артиста, Алексей Веселкин, подчеркнул, что его отец был светлым и добрым человеком, который стал для него учителем. В последние годы их отношения укрепились, и они много общались на различные темы. Коллеги и друзья артиста, включая народного артиста России Алексея Блохина и ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, вспоминали о нем как о человеке, отличавшемся оптимизмом, энергией и преданностью театру.

    Алексей Веселкин был ведущим актером РАМТ, режиссером, теле- и радиоведущим. За свою более чем 40-летнюю карьеру в театре он сыграл около 60 ролей, включая такие известные персонажи, как Фамусов в «Горе от ума» и Меркуцио в «Ромео и Джульетте». Его творческие возможности позволяли ему работать на радио и телевидении, а также сниматься в кино.

    На церемонии прощания присутствовала ряд известных актеров и режиссеров, включая Ксению Стриж, Татьяну Аксюту и Павла Забелина. Министерство культуры России и коллеги из РАМТ направили траурные венки.

    Ранее сообщалось, что умер заслуженный артист России Алексей Веселкин.

    https://vz.ru/news/2025/3/27/1322210.html

    28 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    @ Stephanie Lecocq/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Медведев считает, что Зеленский окажется в сложной ситуации, независимо от принятого решения по сделке, передает RT.

    «Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», – написал он в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

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    28 марта 2025, 21:15 • Новости дня
    В Петербурге начали находить части человеческих тел
    В Петербурге начали находить части человеческих тел
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу у входа в парк на Павловском шоссе в Петербурге нашли человеческие останки в пакете, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение источника. Ранее в Черной речке водолазы нашли и потеряли оторванную ногу человека.

    Это старые останки взрослого человека, череп, на месте работают следователи, сообщил собеседник «Фонтанки».

    До этого издание сообщало, что в Петербурге в Черной речке вторые сутки ищут замотанную в черный пакет человеческую ногу. Водолазы в районе Чернореченского моста наткнулись на пакет, в котором была оторванная в районе колена человеческая нога.

    Водолазы испугались, конечность доставать не стали, она ушла на дно. Сейчас ведется ее поиск.

    В начале марта в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве, до этого на берегу Невы в чемоданах были найдены человеческие останки.

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    29 марта 2025, 10:14 • Новости дня
    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО

    Подполье: В результате удара по ресторану в Днепропетровске погибли десять офицеров НАТО

    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО
    @ Soeren Stache/dpa/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по фешенебельному ресторану Bartolomeo в Днепропетровске на Украине, где проходило празднование, ликвидированы более 30 человек, включая около десяти офицеров НАТО.

    В результате удара в районе Днепропетровска на Украине были ликвидированы по меньшей мере десять офицеров НАТО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Удар был нанесен по фешенебельному ресторану Bartolomeo, расположенному на берегу, где, как отмечается, останавливались «очень непростые» жильцы, передает РИА «Новости».

    Сергей Лебедев отметил, что в результате инцидента погибших более 30 человек, точное количество и гражданство раненых еще уточняется. Среди погибших, по предварительным данным, около десятка иностранных граждан.

    Удар, по словам Лебедева, произошел во время празднования, в котором участвовали иностранные офицеры НАТО, а также представители Службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины.

    Раннее в субботу сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    До этого в марте около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

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    28 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона

    Захарова заявила о причастности Франции и Британии к удару ВСУ по ГИС «Суджа»

    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что удар Вооруженных сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» был осуществлен с использованием французских спутниковых систем и британской поддержки.

    Согласно заявлению Захаровой, опубликованному на сайте МИД, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские системы, а ввод координат и запуск проводили британские специалисты.

    Захарова отметила, что команда была дана из Лондона. По ее словам, неделей ранее, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке, когда киевский режим приказал своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.

    Теперь, после последнего ракетного обстрела, станция «Суджа» практически уничтожена.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    28 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским войскам было дано распоряжение взять под контроль территории в Курской области, сообщили в группировке «Север».

    Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

    «ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

    Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

    Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

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    28 марта 2025, 14:56 • Новости дня
    Песков: Власти Украины утратили контроль над армией

    Песков: Власти Украины утратили контроль над армией и внутренними процессами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.

    Все это ведет к необходимости внешнего управления, заявил Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины демонстрируют полное игнорирование приказов руководства страны. По словам Пескова, ВСУ продолжают наносить удары по российским энергетическим объектам, несмотря на команды Киева отказаться от таких действий.

    Ранее Министерство иностранных дел России обвинило киевский режим в потере воли к мирному урегулированию конфликта, подчеркнув, что режим Зеленского «потерял связь с реальностью и стремится нанести поражение России» через агрессивные действия.

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    28 марта 2025, 20:29 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    @ Jack J. Adamyk via ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов.

    Зеленский заявил, что Украина не намерена признавать военную помощь Соединенных Штатов долгом. Он отметил, что Украина получила от США новый проект соглашения по полезным ископаемым, который отличается от предыдущих. По его словам, этот документ требует от Киева вернуть весь объем оказанной помощи, который может превышать 120 млрд долларов, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Вашингтону за поддержку, однако считает недопустимым, чтобы эта помощь рассматривалась как кредит. «Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», – заявил Зеленский. Он также добавил, что Украина будет обсуждать этот вопрос с американскими партнерами.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах увеличить военную помощь Киеву до 7 млрд евро, благодаря поправкам в Основной закон ФРГ, ослабляющим долговой тормоз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольца обвинили в увеличении государственного долга страны под предлогом оказания помощи Украине, а также Бундестаг внес поправки в Конституцию Германии для повышения оборонных расходов.

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    29 марта 2025, 09:31 • Новости дня
    Кнайсль заявила о неслучайности австрийского происхождения Гитлера
    Кнайсль заявила о неслучайности австрийского происхождения Гитлера
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на телеканале «Спас» о связи иррационального поведения австрийцев и происхождения Гитлера.

    Кнайсль высказала мнение, что австрийское происхождение Адольфа Гитлера не является случайностью, передает РИА «Новости».

    Она основывает свою мысль на личных переживаниях 2020 года, когда, по ее словам, столкнулась с предательством и осуждением со стороны австрийского общества.

    Кнайсль рассказала, что всегда защищала австрийское общество от обвинений в нацизме, но после негативного опыта ее отношения изменились.

    Ранее экс-министр иностранных дел Австрии заявила, что Владимир Зеленский сам спровоцировал конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, что привело к негативным последствиям для Украины.

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    28 марта 2025, 14:53 • Новости дня
    Кремль заявил о праве России нарушить мораторий на обстрелы энергообъектов

    Россия оставила право нарушать мораторий на обстрелы энергообъектов из-за атак Киева

    Кремль заявил о праве России нарушить мораторий на обстрелы энергообъектов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия сохраняет за собой право не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае, если Киев его нарушает, передает ТАСС.

    Он добавил, что соблюдение такого моратория было бы нелогичным, учитывая атаки на российскую энергосистему.

    По словам Пескова, российская сторона достигла понимания и договоренности с американскими коллегами по поводу исполнения моратория. Тем не менее он подчеркнул, что если украинская сторона не будет придерживаться этого моратория, Россия также оставляет за собой право его не соблюдать.

    Песков подчеркнул, что российские вооруженные силы продолжают выполнять приказ верховного главнокомандующего.

    Он также обратил внимание на продолжающиеся атаки со стороны Украины на российские объекты энергоснабжения. Песков отметил, что несмотря на это, российская сторона стремится придерживаться достигнутых договоренностей с американскими переговорщиками, однако оставляет за собой право защищаться в случае нарушения моратория.

    Ранее Минобороны России сообщило о двойном ударе из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа», в то время как украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

    В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

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    29 марта 2025, 09:33 • Новости дня
    Несколько ударов нанесено по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

    Несколько ударов нанесено по цехам завода «Южмаш» в Днепропетровске

    Несколько ударов нанесено по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
    @ Половко Сергей Николаевич/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    По данным подполья, удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    Удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине привели к детонации в подземном цехе, связанном с производством ракет, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он уточнил, что около пяти ударов были зафиксированы в цехах предприятия, сообщает РИА Новости.

    По словам Лебедева, сотрудникам завода рекомендовали оставаться на рабочем месте до понедельника, 31 марта, из-за опасений мобилизации. Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут завербовать прямо на проходной.

    Также сообщается, что удары пришлись на южную окраину города Синельниково в Днепропетровской области, где, по предположениям, были поражены военные ВСУ. Лебедев отметил, что было замечено пять машин скорой помощи, и предположил, что удары пришлись по личному составу, так как повторной детонации не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, и одна из целей была поражена на территории предприятия «Южмаш».

    Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, почему завод «Южмаш» в Днепропетровске стал целью для удара ракетой «Орешник», связав это с производством корпусов ракет для украинской армии.

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    28 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    В Литве не смогли вытащить из болота утонувшую с экипажем из США боевую машину
    В Литве не смогли вытащить из болота утонувшую с экипажем из США боевую машину
    @ REUTERS/Janis Laizans

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Литовские военные не могут извлечь из болота гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules, в которой может находиться погибший экипаж из четырех американских военных, заявил глава поисково-спасательной операции полковник-лейтенант Аушрис Буйкус.

    Машина целиком затонула в болоте, ее не видно с поверхности, сказал Буйкус в эфире латышского радио, передает ТАСС. Он отметил, что из трясины откачивают жидкость, однако туда прибывает вода из озера. Работы по извлечению машины ведутся третьи сутки.

    В скором времени на помощь должны прибыть инженерные команды с техникой и военные ныряльщики из США и Польши.

    Напомним, литовская пресса сообщала, что четверо американских военных утонули на гусеничном транспорте в одном из болот во время учений.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сообщения о гибели четырех американских солдат в Литве соответствуют действительности, но позже в альянсе сообщили, что его слова преждевременны.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине экипаж гусеничной машины из США утонул в литовском болоте.

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    28 марта 2025, 17:38 • Новости дня
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    Суд вернул Долиной потерянную из-за мошенников квартиру
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Суд удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной против Полины Лурье, аннулировав сделки по отчуждению недвижимости, передает ТАСС.

    Судья признал право собственности на спорное имущество за Ларисой Долиной и отказал в удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении певицы.

    Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. В понедельник суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве в отношении Долиной.

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    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

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    28 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Причиной происшествия названы действия экипажа, однако разработчику самолета рекомендовано рассмотреть внесение ряда изменений в конструкцию воздушного судна.

    В МАК отметили, что целью расследования было предотвращение будущих авиационных происшествий, а не установление вины. В ходе работы над случаем были изучены все известные обстоятельства происшествия в сотрудничестве с Германией, США и Францией, а также проведены дополнительные исследования, сообщается на сайте МАК.

    В отчете по результатам расследования говорится, что причиной авиационного происшествия явились некоординированные управляющие действия командира воздушного судна на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП («козлении»).

    «Указанные управляющие действия привели к трем "грубым" приземлениям самолета, вследствие чего при втором и третьем приземлениях величина поглощенной энергии значительно превышала максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при сертификации типа воздушного судна, что привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара», – сообщает МАК.

    Расследование установило, что, согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти 40 из 41 погибшего явилось воздействие открытого пламени, сопровождающееся ожогам верхних дыхательных путей. «Пожар возник после третьего приземления ВС на ВПП из-за разрушения крыльевых топливных баков и разлива топлива. Разлив топлива происходил как из-за разрушений в местах крепления гидроцилиндров выпуска/уборки шасси, так и в других частях крыла», – говорится в отчете.

    В заключение отчета МАК дал рекомендации эксплуатантам самолета увеличить объем тренажерной подготовки пилотов, а разработчику самолета «cовместно с сертифицирующими организациями рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию шасси и/или введения эквивалентных мер для снижения риска возникновения течи топлива при разрушении основных опор шасси».

    Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.

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    28 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    Группа «Мумий Тролль» отказалась от концертов в России

    Группа «Мумий Тролль» отказалась выступать в России после отъезда за границу

    Группа «Мумий Тролль» отказалась от концертов в России
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После переезда за границу группа «Мумий Тролль» отвергла все предложения по выступлениям в России, несмотря на высокие гонорары и условия, включавшие оплату всех расходов и специальные требования в райдере.

    Как пишет «Комсомольская правда», группа «Мумий Тролль», переехавшая за границу, отказывается от предложений выступать в России. Ранее лидер группы Илья Лагутенко соглашался на концерты в стране за гонорар 8,5 млн рублей, при этом половину суммы забирал он сам.

    В райдере группы значился широкий перечень требований, включая оплату перелета, передвижения, питания и проживания. Музыканты также настаивали на суточных в размере 100 евро и наличии пива на площадке, а также запрете на фото вместе с охраной и персоналом.

    Несколько агентств по организации мероприятий подтвердили, что после переезда за границу «Мумий Тролль» категорически отказывается от любых предложений о частных концертах в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дума Владивостока не получала официальных обращений о лишении музыканта Ильи Лагутенко звания почетного гражданина города, несмотря на попытки некоторых горожан инициировать процесс.

    Ранее пожар уничтожил один из домов лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, расположенный в районе Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом.

    Сообщалось, что Лагутенко планирует провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома стоимостью 700–800 тыс. долларов.

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