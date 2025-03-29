В Москве простились с заслуженным артистом Алексеем Веселкиным

Церемония прощания с актером Алексеем Веселкиным завершилась в РАМТ в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве завершилось прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным, сообщает ТАСС. Церемония состоялась на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ). Художественный руководитель театра Алексей Бородин отметил, что Алексей был не только светочем нового поколения артистов, но и человеком, способным работать день и ночь ради каждой новой роли. Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет после тяжелой болезни, и будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Сын артиста, Алексей Веселкин, подчеркнул, что его отец был светлым и добрым человеком, который стал для него учителем. В последние годы их отношения укрепились, и они много общались на различные темы. Коллеги и друзья артиста, включая народного артиста России Алексея Блохина и ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, вспоминали о нем как о человеке, отличавшемся оптимизмом, энергией и преданностью театру.

Алексей Веселкин был ведущим актером РАМТ, режиссером, теле- и радиоведущим. За свою более чем 40-летнюю карьеру в театре он сыграл около 60 ролей, включая такие известные персонажи, как Фамусов в «Горе от ума» и Меркуцио в «Ромео и Джульетте». Его творческие возможности позволяли ему работать на радио и телевидении, а также сниматься в кино.

На церемонии прощания присутствовала ряд известных актеров и режиссеров, включая Ксению Стриж, Татьяну Аксюту и Павла Забелина. Министерство культуры России и коллеги из РАМТ направили траурные венки.

Ранее сообщалось, что умер заслуженный артист России Алексей Веселкин.

https://vz.ru/news/2025/3/27/1322210.html