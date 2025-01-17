Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.3 комментария
Париж назвал «неприемлемым» наведение радара ПВО России на французский самолет-разведчик
Министр ВС Франции Лекорню назвал «неприемлемым» наведение радара ПВО России на французский самолет-разведчик
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назвал действия России «агрессивными и неприемлемыми» после инцидента с французским самолетом-разведчиком над Балтийским морем.
Лекорню заявил о неприемлемости действий России, которая, по его словам, навела свою систему ПВО С-400 на французский самолет морской разведки Atlantique 2. Он напомним, что инцидент произошел в ночь со среды на четверг, когда французский самолет патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем в рамках операции НАТО, передает ТАСС.
Министр ВС Франции подчеркнул, что подобные «агрессивные и неприемлемые» действия со стороны России вызывают обеспокоенность. Он отметил, что это была попытка устрашения, и добавил, что Франция намерена обсудить этот инцидент с партнерами по НАТО.
Ранее сообщалось, что самолет ВМС Франции, выполнявший полет над Балтийским морем, оказался в зоне действия российского радара, по данным французских военных. На борту находился журналист, наблюдавший за судами у побережья Швеции и стран Балтии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО решило взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики, что нарушает морское право и ставит под вопрос главные правила мореплавания.