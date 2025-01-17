Париж назвал «неприемлемым» наведение радара ПВО России на французский самолет-разведчик

Министр ВС Франции Лекорню назвал «неприемлемым» наведение радара ПВО России на французский самолет-разведчик

Tекст: Дарья Григоренко

Лекорню заявил о неприемлемости действий России, которая, по его словам, навела свою систему ПВО С-400 на французский самолет морской разведки Atlantique 2. Он напомним, что инцидент произошел в ночь со среды на четверг, когда французский самолет патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем в рамках операции НАТО, передает ТАСС.

Министр ВС Франции подчеркнул, что подобные «агрессивные и неприемлемые» действия со стороны России вызывают обеспокоенность. Он отметил, что это была попытка устрашения, и добавил, что Франция намерена обсудить этот инцидент с партнерами по НАТО.

Ранее сообщалось, что самолет ВМС Франции, выполнявший полет над Балтийским морем, оказался в зоне действия российского радара, по данным французских военных. На борту находился журналист, наблюдавший за судами у побережья Швеции и стран Балтии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО решило взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики, что нарушает морское право и ставит под вопрос главные правила мореплавания.