Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
Захарова заявила о причастности Франции и Британии к удару ВСУ по ГИС «Суджа»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что удар Вооруженных сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» был осуществлен с использованием французских спутниковых систем и британской поддержки.
Согласно заявлению Захаровой, опубликованному на сайте МИД, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские системы, а ввод координат и запуск проводили британские специалисты.
Захарова отметила, что команда была дана из Лондона. По ее словам, неделей ранее, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке, когда киевский режим приказал своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.
Теперь, после последнего ракетного обстрела, станция «Суджа» практически уничтожена.
Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.