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ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»
Украинские вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что в пятницу около 10.20 по московскому времени ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов HIMARS.
В результате атаки произошло сильное возгорание, и объект энергетической инфраструктуры фактически был уничтожен.
Кроме того, российская противовоздушная оборона в Саратовской области сбила и перехватила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа.
Целью беспилотников была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.
Кроме того, 27 марта в Белгородской области произошел прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Это привело к отключению электроснабжения в Шебекинском районе, что повлияло на обеспечение электричеством местных потребителей.
Ранее украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.
В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.
Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.