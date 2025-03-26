Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.0 комментариев
Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
Киевский режим публично принял договоренности Москвы и США о запрете атак на объекты гражданской энергетики, но после этого продолжил наносить по энергообъектам России удары, сообщило российское Министерство обороны.
Ночью 26 марта у берегов Крыма рядом с мысом Тарханкут средства ПВО уничтожили два украинских дрона, аппараты пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, около 4.45 мск 26 марта в Брянской области дрон ВСУ атаковал объект «Россети Центр – Брянскэнерго», была отключена высоковольтная линия 10 кВ, без электричества оказались жители Комаричского района.
Днем 25 марта в Курской области беспилотник ВСУ атаковал энергообъект «Россети Центр – Курскэнерго», произошло каскадное отключение нескольких подстанций. Из-за этого без света оказались более 4 тыс. жителей Хомутовского района.
Украинские власти продолжают наносить ущерб гражданским энергообъектам России, пытаясь сорвать договоренности о поэтапном урегулировании конфликта, заключили в Минобороны.
Ранее Россия и США согласовали список энергетических объектов, подпадающих под временный мораторий на удары.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что украинские власти предпринимали попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет.