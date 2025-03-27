Миноброны: Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

Tекст: Валерия Городецкая

Несмотря на заявления киевского режима о прекращении атак на российские энергетические объекты, удары продолжились, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В 17.00 в среду в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». В результате был отключен высоковольтный кабель 10 кВ, что оставило без электричества потребителей в Климовском районе.

В это же время российские средства ПВО сбили украинский ударный БПЛА в районе мыса Тарханкут в Крыму. Целью беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

На следующий день, 27 марта, в Брянской области около 7.00 прицельный артиллерийский обстрел вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.