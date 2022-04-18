Последствия удара Запада по российской экономике оказались неожиданными

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18 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
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Отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия

Российский уголь больше не нужен Евросоюзу Сергей Бобылев/ТАСС
Польша стала первой страной, полностью отказавшейся от импорта угля из России. В ближайшие месяцы так же планируют поступить и другие страны Евросоюза. Однако где они найдут сколько-нибудь равноценную замену, сколько она будет стоить – и чем все это обернется не только для Европы, но и для других регионов мира? Подробности...
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У украинских националистов нет будущего в Харькове

Вандалы из «Азова» действовали максимально грубо кадр из видео
В Харькове неонацисты из «Азова» снесли памятник Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Сразу после Майдана «украинские патриоты» начали непримиримую борьбу с Жуковым. Бюст военачальника уже сносили, а проспект его имени был переименован. Однако жители Харькова находили силы восстановить память о том, кто почти 80 лет назад освободил город и добыл победу над нацизмом. Сохранят ли харьковчане верность своей общей с Россией истории? Подробности...
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«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
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Новой угрозой Зеленскому становится женщина

Оксана Марченко надеется не на лидера своей страны, а на лидеров других стран Алексей Голенищев/ТАСС
Серию обращений к мировым лидерам выпустила Оксана Марченко, жена захваченного киевскими властями украинского олигарха Виктора Медведчука. Она требует повлиять на президента Украины Зеленского – с тем, чтобы ее муж был в итоге отпущен. Сам факт появления этой женщины в публичном поле может означать гораздо больше, чем просто заступничество за близкого человека. В том числе с точки зрения судьбы всей Украины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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России нужно импортозамещение сознания

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В последние полтора месяца жители России вынуждены привыкать к новой действительности, в которой будет намного меньше Запада. От «импортозамещения» и «расширения географии» своего сознания мы только выиграем. Подробности...
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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России отведена роль вершителя справедливости

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Ольга Андреева, Журналист
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Как Украина унижает Германию

Рекордное обнищание в США

Сбежавшая оппозиция против российского флага

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

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    Последствия удара Запада по российской экономике оказались неожиданными

    Экономика России устояла под санкционным натиском США и ЕС
    		   18 апреля 2022, 22:30
    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Санкционный блицкриг Запада против России провалился, констатировал Владимир Путин. Коллапса банковской системы не произошло, рынки и курс рубля стабилизировались, дефицита товаров в магазинах тоже нет. Однако реальной экономике предстоит структурная трансформация для адаптации к новым экономическим реалиям, ожидают в Центробанке. К чему именно готовиться бизнесу и россиянам в этом году?

    Западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам в понедельник. «Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась», – считает Владимир Путин.

    По его словам, Россия выдержала это беспрецедентное давление. «Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом», – сказал глава государства. Товарные запасы в торговых сетях возобновляются, спрос также пришел в норму.

    Президент обратил внимание на инфляцию, которая показала заметный рост: только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%. 

    Что ждет российскую экономику и россиян дальше?

    Свое видение будущего дала глава Центробанка. По словам Эльвиры Набиуллиной, Россия вернется к цели по инфляции в 4% через два года, то есть в 2024 году. Это значит, что россиянам надо готовиться все же к двузначным уровням инфляции и в этом, и в следующем году.

    «В 2022 году инфляция очевидно будет очень высокой – от 20 до 30% по итогам года в зависимости от дальнейшего развития ситуации. В 2023 году мы ожидаем достаточно сильного снижения темпов роста цен до 8–10% по итогам года за счет подстройки экономики к новым условиям. На 2024 год наш прогноз составляет от 4 до 8%», – говорит эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сафонов Игорь.

    Пик инфляции в размере 24% придется на второй квартал, но в целом по году она составит 19,6% – это наш базовый прогноз,

    отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    «Основными драйверами роста цен будут и глобальная инфляция, и уход с российского рынка производителей тех комплектующих, материалов и оборудования, которые трудно или даже пока невозможно заменить российскими аналогами. Значит, пока нам остается их замена только аналогичной продукцией из дружественных стран, например, из Китая. А это приведет к росту затрат производителей и повышению цен производителей, что достаточно быстро трансформируется в новый, более высокий уровень потребительских цен, который к концу года достигнет 20%, по нашим прогнозам», – заявляет ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. В 2023 году, продолжает эксперт, инфляция благодаря усилиям правительства и бизнеса по структурной трансформации экономики может замедлиться, но, скорее всего, темпы роста инфляции все же останутся двузначными, на уровне в 10–12% в год.

    «Для россиян новости об инфляции не самые лучшие. Скорее всего, их больше всего волнует вопрос о том, что делать со своими сбережениями, которые из-за инфляции могут продолжать обесцениваться», – говорит Мильчакова.  

    Глава Центробанка заявила о том, что экономике потребуются структурные изменения, трансформация.

    «Период, когда экономика может жить за счет резервов, ограничен. И уже во втором и третьем квартале мы вступим в период структурных преобразований и поиска новых бизнес-моделей»,

    – сказала она. Имеется в виду, что накопленные запасы в торговле и промышленности скоро закончатся, и во втором полугодии надо будет снова их накапливать, чтобы не было дефицита.

    Санкции в основном повлияли на финансовый рынок, «но теперь они начнут все больше влиять на (реальную) экономику», – говорит Набиуллина. По ее словам, «основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли, а в будущем и с ограничениями на экспорт». «Российским производителям нужно будет искать новых партнеров, новую логистику или переходить на производство продукции предыдущих поколений», – говорит Набиуллина.

    Таким образом, ближайшие месяцы станут самыми сложными для бизнеса и промышленности, потому что им потребуется адаптироваться на практике к новым условиям санкционных ограничений. Например, закрытие европейского рынка сбыта для ряда российских поставщиков означает поиск новых рынков сбыта на Востоке, заключение новых контрактов, разработка новых путей доставки и т. д. В некоторых случаях рынок ЕС сохраняется для российского экспорта, однако меняются правила торговли. Например, закрытие автомобильных и авиаперевозок между Европой и Россией означает поиск новых логистических маршрутов для доставки товаров – железной дорогой или морским путем. Кроме того, Россия переводит оплату газа на рубли, и этот же процесс, скорее всего, постепенно затронет и весь остальной экспорт (нефть, зерно и т. д.).

    Один из путей адаптации – это переход на производство продукции предыдущих поколений, как отмечает Набиуллина. Это может означать, что на заводе могут встать новые линии производства, так как не будет возможности доставить импортные детали и осуществить ремонт, или иностранный партнер решил покинуть Россию. Например, автомобильный завод «АвтоВАЗ» собирается обновить линейку своих автомобилей и вернуться на выпуск Lada на старой, но собственной платформе, не принадлежащей французскому акционеру Renault (может продать свою долю в российском заводе). Последний модельный ряд Lada производился на французской платформе и с большой долей международных комплектующих.

    Однако переход на «старое» оборудование не всегда будет означать снижение качества производимого товара. «Возврат на оборудование прежних генераций призвано устранить дефицит товаров в отдельных сегментах продукции. Как правило, новое поколение средств производства отличается более высокими параметрами экологичности и энергоэффективности, поэтому нельзя прямо утверждать, что возвращение к оборудованию предыдущих поколений приведет к потере качества. Речь идет, скорее, о меньшей рентабельности производства, чем о качестве», – говорит Евстифеев.

    Но в целом избежать падения экономики в 2022 году, конечно, не удастся. Вопрос в том, насколько сильным оно будет. Это зависит от многого: как пройдет процесс структурных изменений, адаптация бизнеса к новым изменениям. Какие меры будут приняты Центробанком, а также правительством России.

    Экономика России находится на пути к сокращению более чем на 10% в 2022 году, что станет самым большим падением валового внутреннего продукта со времен распада Советского Союза в 1991 году, заявил недавно бывший министр финансов Алексей Кудрин. Согласно данным Всемирного банка и Международного валютного фонда, сокращение на 10% будет равносильно самому большому снижению валового внутреннего продукта с 1994 года.

    Однако экономисты пока ждут более скромного снижения показателя. «В этом году ВВП может снизиться, но не двузначными темпами. Мы ожидаем падения не более чем на 8%, благодаря в первую очередь высоким ценам на нефть и газ», – считает Мильчакова.

    «Базовый прогноз – падение ВВП на 7,3%. Основной вызов для экономики – разворот во внешней торговле на Восток, учитывание специфики санкций, замена технологических процессов и логистики. По сути это будет усложненный вариант ситуации 2020 года, когда уровень глобализации мировой экономики снизился», – объясняет Владимир Евстифеев.

    Рост инфляции и курса доллара, а также уровня безработицы – это одинаковые последствия для любого кризиса. «Однако этот кризис носит не структурный характер, а вызван геополитическими факторами. Именно поэтому вторичные эффекты в виде усиления этих процессов могут не проявиться. Ряду пострадавших сегментов и отраслей будет оказана поддержка со стороны государства, накопленный опыт компенсации имеется», – рассуждает Евстифеев. По его мнению, России потребуется два-три года, чтобы вернуться к тем хорошим позициям, которых экономика достигла перед тем, как войти в кризис.

    Что касается простых граждан, то, как правило, в кризис они начинают больше сберегать и беспокоиться, соответственно, о сохранении своих сбережений в условиях инфляции. Хотя в марте отмечаются активные расходы населения, но постепенно они будут сходить на нет, как это было в прошлые кризисы, говорит Евстифеев.  

    Центробанк со своей стороны рассказал о мерах, которые будет предпринимать, чтобы помочь экономике адаптироваться. Во-первых, регулятор будет меньше следить за инфляцией. Недавнее снижение ключевой ставки с 20 до 17% как раз подтверждает это. В конце месяца ожидается еще один шаг в сторону снижения, несмотря на двузначную инфляцию. Регулятор сделает продажу валютной выручки экспортерами более гибкой, но 80% не отменит. Еще одна мера – это тестирование цифровых рублей, чтобы россияне могли совершать переводы между цифровыми кошельками. Пилотные операции запланированы на вторую половину года.

    «Центробанк делает все, что в его компетенции, – сдерживает рост инфляции путем высоких процентных ставок, но то, что недавно ключевая ставка была снижена на три процентных пункта до 17% говорит о желании регулятора помочь бизнесу быстрее адаптироваться к новым вызовам экономики, а также о нежелании допустить более существенное падение ВВП. Особенно если из-за завышенных ставок рухнет спрос на ипотеку, а вместе с ним – рынок недвижимости и строительная отрасль», - говорит Мильчакова.

    Однако одними мерами монетарной политики, за которую отвечает ЦБ, реально сектору не помочь. Вопросы структурной перестройки промышленности – это уже вопросы правительства, а не ЦБ РФ. «Необходимы еще и бюджетно-налоговые меры с акцентом на слово «налоговые», и институциональные улучшения, которые стимулируют российских инвесторов вкладывать в отечественное производство вместо вывоза капитала за рубеж», – отмечает Мильчакова.

    В правительстве уже прорабатываются меры поддержки отдельных отраслей и прорабатывают ответные санкции, которые бы соответствовали интересам России. Кроме того, Владимир Путин анонсировал повышение социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников. По его словам, правительство в ближайшее время определит, на сколько они вырастут. «Люди чувствуют это (инфляцию) на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», – заявил президент. 

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