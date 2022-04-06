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6 апреля, среда  |  Последнее обновление — 08:28  |  vz.ru
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Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

Европа готова запретить поставки угля из России Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Брюссель поддался давлению США, которые ввели эмбарго на поставки нефти, газа и угля из России, и требовали того же от Европы. Однако ЕС решил отделаться малой кровью и начать эмбарго с одного энергоресурса - угля. Газ и нефть европейцы все же вынесли за скобки. Обещанная морская и сухопутная блокада от ЕС также имеет важные исключения.  Подробности...
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ВСУ решились на химическую атаку в Донбассе

Провокация ВСУ в Рубежном поставила под удар жизнь и здоровья 300 тысяч мирных жителей кадр из видео
Отступающие украинские войска провели самую настоящую химическую атаку в Рубежном – они взорвали цистерну с кислотой, когда ветер дул в сторону войск ЛНР. Это создало угрозу жизни людей и химического загрязнения территории. В Донбассе много производств, где используются опасные химвещества. Насколько высока вероятность того, что при отступлении ВСУ оставят после себя в буквальном смысле выжженную землю? Подробности...
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На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
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Россия лишает Европу дешевого продовольствия

Пустые полки становятся привычной картиной магазинов стран ЕС Meng Dingbo/Global Look Press
Батон хлеба в Европе скоро будет стоить 10 евро – то есть чуть менее тысячи рублей. Такие прогнозы уже сейчас озвучивают европейские СМИ, описывая катастрофическую инфляцию, которая накрыла ЕС как результат торговых ограничений с Россией. Каких именно товаров в первую очередь касается повышение цен, в какой степени – и что будет происходить дальше? Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Освобождать украинские города от ВСУ станет проще

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Если противник не капитулирует самостоятельно, придется вынуждать его – и, возможно, брать в процессе крупные города. Недооценивать противника опасно. Но вредно и переоценивать. Подробности...
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ЕС поплатился за давление на Сербию и Венгрию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Европа нанесла первый удар по российским энергоресурсам с опаской

    Европа готова запретить поставки угля из России
    		   6 апреля 2022, 08:24
    Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Брюссель поддался давлению США, которые ввели эмбарго на поставки нефти, газа и угля из России, и требовали того же от Европы. Однако ЕС решил отделаться малой кровью и начать эмбарго с одного энергоресурса - угля. Газ и нефть европейцы все же вынесли за скобки. Обещанная морская и сухопутная блокада от ЕС также имеет важные исключения.

    ЕС запретит импорт угля из России в рамках пятого пакета санкций, заявила сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, озвучивая предложения по ограничениям.

    «Во-первых, мы введем запрет на ввоз угля из России на сумму 4 млрд евро в год. Это лишит Россию еще одного важного источника доходов», - заявила она в своем Твиттере. 

    Всего новый пакет включает шесть основных направлений. Помимо запрета ввоза угля это также запрет российским судам заходить в порты Евросоюза и работать российским и белорусским автотранспортным компаниям. Однако здесь сделали исключение для перевозок сельхозпродукции и продуктов питания, а также энергоносителей. ЕС также намерен запретить транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. ЕС прекратит поставки в Россию квантовых компьютеров, полупроводников и транспортного оборудования на 10 млрд евро, плюс прекратит закупать у России древесину, цемент, морепродукты и спиртные напитки еще на 5,5 млрд евро. Наконец, ЕС запрещает российским компаниям участвовать в госзакупках в государствах-членах ЕС.

    Таким образом, ЕС наносит первый удар по российским энергоресурсам. Под расдачу попал пока только уголь. Хотя ЕК уверяет, что продолжает работать над санкциями против российской нефти. Однако Европа не случайно оставляет за скобками газ и нефть, не смотря на призывы США, Польши и даже Франции к обратному. Отказ от российского угля – это меньше из трех зол, учитывая упреки в сторону Брюсселя по поводу импорта российских энергоресурсов.

    «Евросоюз выбрал энергоресурс, который он хоть как-то может заместить. Потому что отказаться полностью от российского газа даже в перспективе трех-пяти лет достаточно сложно, что признают сами европейцы.

    Полный отказ от поставок российский нефти и нефтепродуктов из России тоже может сильно ударить по европейской экономике», - отмечает замруководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

    Зависимость от российского угля в европейских странах разная. Главными покупатели являются Германия, Польша, Нидерланды и Италия, где доля России доходит до 60%. Доля российского угля во Франции – 30%. Многие страны покупают небольшие объемы угля, но Россия - единственный поставщик.

    В 2021 году ЕС купил у России порядка 48,5 млн тонн энергетического и коксующегося угля на 3,7 млрд долларов. Это чуть меньше четверти от всего российского экспорта угля (227 млн тонн). При этом, в ноябре и декабре Европа покупала у России уже по 5 млн тонн угля. «В конце года был пик спроса на уголь в Европе, так как многие поставщики направили свои объемы в Азию, где также сильно вырос спрос», - говорит Сергей Кондратьев. Свежих данных по поставкам угля в этом году нет. 

    Россия является значимым поставщиком для ЕС, как и европейский рынок для России остается важным для сбыта угля. Однако полный запрет импорта из России перекроит мировые потоки и рынки сбыта.

    «Если Европейский союз пойдет на такие ограничения, то он будет искать замену российскому углю в первую очередь в Соединенных Штатах, Южной Африке и Австралии. Однако быстро заместить российский уголь европейцам будет достаточно сложно. Мир живет в условиях напряженного угольного баланса. Потребление угля в Китае и Индии находится на высоком уровне. Уже больше года наблюдается тренд по замене дорогого газа углем при выработке электроэнергии, не только в Азии, но и в Европе», - считает Кондратьев.  

    Желающие покупать российский уголь точно найдутся.

    «Серьезные проблемы с отсутствием спроса маловероятны. Санкции приведут к тому, что в течение нескольких месяцев произойдет замещение: часто поставок из той же Южной Африки, Австралии и США будет направлено на европейский рынок, а российский уголь придет на рынки сбыта этих углей. Это будет означать взаимное увеличение стоимости логистики и рост цен для потребителей в Европе и в других регионах»,

    - говорит эксперт ИЭФ. Доставка российского угля в Польшу и Германию и другие страны северо-западной Европы занимает всего три-пять дней, а доставка его в Восточную Азию кратно удлинится по срокам. «Причем, уголь все равно придется направлять сначала в западные порты для перегрузки и дальнейшей отправки в Юго-Восточную Азию, потому что восточный полигон сейчас работает и так с максимальной нагрузкой», - объясняет собеседник.

    По итогам 2021 году Россия поставила в страны АТР почти половину из суммарного экспорта в 227 млн тонн угля – а именно 129 млн тонн, в том числе 53 млн тонн в Китай. То есть в один Китай Россия поставляет больше угля, чем во все страны Европы. Главные покупатели нашего угля – Китай и Индия, которые с удовольствием нарастят поставки. Среди потенциальных покупателей также Ближний Восток, в частности, Пакистан и Иран.

    «Уголь может стать для многих развивающихся стран желанным энергоносителем. Особенно, если будет реализовано предложение США по перенаправлению максимально возможного количества СПГ-танкеров в Европу. Это будет означать, что другим странам банально будет не хватать СПГ. И развивающиеся страны могут начать больше производить электроэнергии из угля. Тем более, что уголь более надежный и предсказуемый энергоноситель, и создавать запасы угля легче, для этого не нужны подземные хранилища. Мы можем увидеть новый угольный ренессанс», - говорит Кондратьев.

    Возможно, российский уголь придется продавать с дисконтом, как это сейчас происходит с нефтью. При этом, Индия начала активно скупать российскую нефть благодаря этому факту, хотя раньше импорт из России был небольшой.

    «Дисконт может быть предложен покупателям нашего угля, но даже в этом случае стоимость будет оставаться достаточно высокой и будет полностью удовлетворять российских поставщиков и обеспечивать им высокую прибыль. Даже при 50% дисконте от текущих цен, ситуация у наших поставщиком будет лучше, чем на начало 2021 года. Но я думаю, что дисконт будет меньше 25% из-за стабильного спроса, в частности, на коксующиеся угли»,

    - отмечает собеседник.

    Цены на уголь взлетели до небывалых 400 долларов за тонну. Тогда как еще недавно 100 долларов за тонну считались довольно высокими. Даже несмотря на то, что нефть Urals продается с дисконтом в 89 долларов за баррель, это все равно высокая цена за последние годы.

    Есть вероятность того, что запрет ЕС на практике окажется не таким жестким, как выглядит сейчас. Запрет может коснуться не всего объема импорта угля из России. Дело в том, что речь идет о запрете поставок угля лишь на 4 млрд евро. В прошлом году Россия поставила угля как раз на такую же сумму. Однако в этом году стоимость тонны угля выросла в три раза. Если Брюссель будет считать ограничения в деньгах, а не в тоннах, то при возросших ценах речь может идти о запрете лишь трети экспорта российского угля или 16 млн тонн. При этом поставки 32 млн тонн угля из России сохранятся, так как будут выходить за стоимость в 4 млрд евро.

    Еще одно громкое заявление ЕК касается запрета российским судам заходить в порты Евросоюза и автомобильным перевозчикам из России и Белоруссии поставлять товар в Европу. Морская и сухопутная блокада на словах звучит катастрофично, потому что создается впечатление о тотально блокаде, которая касается и нефти, и удобрений и вообще всей торговли. Однако, судя по всему, Брюссель делает исключения для ряда важных товаров. Возить морским путем и по автомобильных дорогам по-прежнему можно будет сельхозпродукцию и продукты питания, а также энергоресурсы. Эти запреты ударят в первую очередь по потребительским товарам, которые привозят в Россию на фурах из Европы.

    Есть три основных канала экспортно-импортных поставок российских товаров. Первый канал – это поставки в порты Северо-Запада, где товар перегружается в Северной и Западной Европе. И в меньше степени поставки грузов в порты Юга. «Этот маршрут оказался парализован, потому что европейские власти уже и так препятствуют нормальной работе с грузами», - говорит Кондратьев.

    После 2014 года увеличилось значение второго маршрута – это сухопутный автомобильный транзит товаров через Польшу и Белоруссию, и Прибалтику. Потому что украинский транзит перестал работать.  

    Третий по значимости маршрут – это прямые поставки через российский Дальний Восток и транзитные поставки через Казахстан. Интенсивность поставок по нему очень возросла. «Если Евросоюз введет эти ограничения, это ударит по России, но и европейские страны могут сильно пострадать. Особенно наиболее радикально настроенная Польша. Потому что не только российские и белорусские дальнобойщики везут грузы, но и польские дальнобойщики. По некоторым оценкам, в этой сфере занято до 300 тыс. поляков. Это значит, что 1,5% занятых в польской экономике могут оказаться без работы», - заключает собеседник. 

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