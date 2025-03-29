Суд отказал бывшей жене Иванова в возврате арестованных машин

Бывшая жена Иванова не смогла вернуть арестованные машины из-за суда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», Светлана Захарова, бывшая супруга экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, пыталась вернуть арестованные автомобили, мотивируя это тем, что машины были куплены вне брака. По словам адвоката Захаровой, арестованные автомобили были приобретены до заключения брака с Ивановым и после его расторжения, что подтверждается документами.

Защита также утверждала, что Захарова и Иванов не проживали вместе задолго до официального развода. В связи с этим, как заявляет представитель Захаровой, она не может быть ответственной за действия Иванова, которому предъявлено обвинение в получении взятки через незаконное оказание услуг имущественного характера.

Несмотря на доводы и представленные документы, суд оставил в силе решение об аресте имущества. Таким образом, Светлане Захаровой не удалось добиться возврата автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокаты обжаловали передачу дела Тимура Иванова в Мосгорсуд. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что дело бывшего замминистра обороны Иванова передали в Мосгорсуд. Также сообщалось, что экс-замглавы Минобороны Иванов вывел 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».