Адвокаты обжаловали передачу дела Тимура Иванова в Мосгорсуд

Защита Иванова обжаловала передачу дела в Мосгорсуд для закрытого рассмотрения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Представители защиты бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обжаловали передачу его дела в Мосгорсуд. Как сообщает ТАСС, адвокаты недовольны тем, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме, недоступном для СМИ и публики.

Ранее Хамовнический суд Москвы решил передать дело в Мосгорсуд. По словам адвоката Дениса Балуева, защита не согласна с этим решением и считает его неправомерным. Адвокаты уверены, что закрытый режим рассмотрения дела не позволит обеспечить прозрачность судебного процесса.

Тимур Иванов и его бывший подчиненный Антон Филатов обвиняются в особо крупной растрате. Им инкриминируется вывод более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела, включая растраты на сумму более 205 млн рублей и получение взятки на 1,185 млрд рублей. В деле также фигурируют высокопоставленные лица, такие как бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский и предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова передали в Мосгорсуд, а гособвинение потребовало проведения закрытого судебного процесса. Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов дал показания против Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и выводе нескольких млрд рублей из банка «Интеркоммерц».