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Адвокаты обжаловали передачу дела Тимура Иванова в Мосгорсуд
Защита Иванова обжаловала передачу дела в Мосгорсуд для закрытого рассмотрения
Защита Тимура Иванова обжаловала решение о передаче его дела в Мосгорсуд, которое предполагает закрытое рассмотрение по обвинениям в растрате более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».
Представители защиты бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обжаловали передачу его дела в Мосгорсуд. Как сообщает ТАСС, адвокаты недовольны тем, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме, недоступном для СМИ и публики.
Ранее Хамовнический суд Москвы решил передать дело в Мосгорсуд. По словам адвоката Дениса Балуева, защита не согласна с этим решением и считает его неправомерным. Адвокаты уверены, что закрытый режим рассмотрения дела не позволит обеспечить прозрачность судебного процесса.
Тимур Иванов и его бывший подчиненный Антон Филатов обвиняются в особо крупной растрате. Им инкриминируется вывод более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела, включая растраты на сумму более 205 млн рублей и получение взятки на 1,185 млрд рублей. В деле также фигурируют высокопоставленные лица, такие как бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский и предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова передали в Мосгорсуд, а гособвинение потребовало проведения закрытого судебного процесса. Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов дал показания против Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и выводе нескольких млрд рублей из банка «Интеркоммерц».