«Будете» или «будите»: как правильно писать – правило, примеры и как запомнить

Tекст: Ольга Никитина

«Будете» или «будите»: как правильно

Оба варианта существуют в русском языке, но это формы разных глаголов.

Слово Когда пишется Пример будете если речь идет о будущем, от глагола «быть» Вы будете работать завтра? бу́дите если кого-то пробуждают, от глагола «будить» Вы будите ребенка слишком рано буди́те просьба или приказ кого-то разбудить Будите детей, пора вставать

Самая простая формула:

Будете = будете делать, станете, окажетесь.

Будите = будить, пробуждать, вызывать что-либо.

Поэтому в предложении «Что вы будете делать?» нужна буква Е, а во фразе «Не будите ребенка» – И.

Когда пишется «будете»

Будете – форма глагола «быть» во 2-м лице множественного числа будущего времени.

Сравните:

я буду;

ты будешь;

он будет;

мы будем;

вы будете;

они будут.

Слово может употребляться самостоятельно:

Вы будете дома вечером?

Где вы будете завтра?

Какими вы будете через десять лет?

Также «будете» помогает образовать сложное будущее время с другим глаголом:

Вы будете работать.

Что будете готовить?

Будете отдыхать – позвоните.

Если речь идет о том, что произойдет или будет происходить в будущем, обычно требуется именно «будете» через Е.

«Что будете делать» или «что будите делать»

Правильно:

Что будете делать?

Здесь говорится о будущем действии.

Например:

Что вы будете делать вечером?

Что будете делать после работы?

Что будете делать, если поезд отменят?

Вариант «что будите делать» в таком значении ошибочен.

Глагол «будите» означает «пробуждаете», поэтому с выражением «что делать в будущем» он не связан.

«Если будете» или «если будите»

Возможны оба варианта – все зависит от смысла.

Если говорится о будущем:

Если будете работать усердно, добьетесь результата.

Если будете в Москве, обязательно позвоните.

Если будете готовить суп, добавьте зелень в конце.

Но:

Если будете ребенка слишком рано, он не выспится.

Во втором случае «будите» означает «заставляете проснуться», поэтому пишется И.

«Вы будете» или «вы будите»

Оба сочетания правильны.

Вы будете – когда речь идет о будущем или состоянии:

Вы будете завтра на работе?

Вы будете участвовать в соревнованиях?

Вы будете первым выступающим.

Вы будите – когда речь идет о глаголе «будить»:

Вы будите детей каждое утро в семь часов.

Почему вы будите меня так рано?

Проверить очень просто: если вместо слова можно по смыслу сказать «станете», скорее всего, нужно «будете».

Вы будете работать - вы станете работать.

Когда пишется «будите»

Слово «будите» связано с глаголом «будить».

Оно может иметь сразу две грамматические функции.

«Бу́дите» – настоящее время

В форме настоящего времени ударение падает на первый слог:

вы бу́дите.

Это форма 2-го лица множественного числа:

я бужу;

ты будишь;

он будит;

мы будим;

вы будите;

они будят.

Примеры:

Вы бу́дите ребенка каждое утро в семь часов.

Почему вы постоянно бу́дите меня раньше будильника?

Вы громкими разговорами бу́дите весь дом.

«Буди́те» – просьба или приказ

То же самое написание используется в повелительном наклонении, но ударение меняется:

буди́те.

Например:

Будите детей, нам пора выходить.

Не будите меня раньше восьми.

Будите пациента осторожно.

То есть написание одно – будите, но значение и ударение могут различаться:

вы бу́дите – что делаете;

буди́те! – просьба или приказ.

«Будите» означает не только «разбудить ото сна»

Глагол «будить» может употребляться и в переносном смысле.

Например:

Эта музыка будит воспоминания.

Картина будит воображение.

Вы будите во мне интерес к истории.

Не будите старые обиды.

Поэтому проверка «будите = разбудить спящего» работает не всегда буквально.

Точнее запомнить так:

будить – значит пробуждать человека, чувство, мысль, интерес, воспоминание или другое состояние.

«Не будите» или «не будете»

Обе формы правильные, но означают разное.

Не будите ребенка – не заставляйте ребенка просыпаться.

Не будете работать – не получите зарплату – речь о будущем.

Еще примеры:

Пожалуйста, не будите меня утром.

Вы завтра не будете участвовать в совещании?

Не будите собаку – она только уснула.

Если не будете спешить, спокойно все успеете.

Само слово «не» никак не определяет выбор Е или И. Нужно смотреть на значение глагола.

Как проверить: «будете» или «будите»

Есть несколько быстрых способов.

Проверка словом «станете»

Если слово можно заменить на «станете» или речь идет о будущем, пишется Е:

Вы будете работать - вы станете работать.

Вы будете дома - вы окажетесь дома.

Будете отдыхать - станете отдыхать.

Проверка словом «пробуждаете»

Если можно заменить на «пробуждаете», «разбудите», «заставляете проснуться», нужна И:

Вы будите малыша - вы пробуждаете малыша.

Не будите меня - не заставляйте меня просыпаться.

Проверка начальной формой

Можно восстановить исходный глагол.

Будете - быть.

Будите - будить.

Если значение связано с глаголом «будить», пишется И.

Как запомнить написание Е и И

Есть две короткие подсказки.

БуДЕте – буДЕшь.

Если можно сказать:

ты будешь - вы будете, пишется Е.

Например:

Ты будешь работать - вы будете работать.

Второй способ:

БуДИте – буДИть.

Если начальная форма – «будить», сохраняется И:

Вы будите ребенка.

Не будите меня.

Для большинства случаев еще проще помнить смысл:

будете – будущее;

будите – пробуждение.

Это не полноценное грамматическое правило, но как подсказка оно работает в большинстве типичных фраз.

Почему «будете» пишется через Е

«Будете» входит в парадигму будущего времени глагола «быть»:

буду, будешь, будет, будем, будете, будут.

Поэтому нормативное написание формы 2-го лица множественного числа – будете.

Она может обозначать будущее самостоятельно:

Вы будете дома?

Или использоваться вместе с инфинитивом для образования сложного будущего:

Вы будете работать?

Что будете есть?

Когда будете возвращаться?

Написание «будите» в таких конструкциях будет ошибкой.

Почему «будите» пишется через И

«Будите» происходит от глагола «будить».

Это глагол II спряжения.

В настоящем времени:

ты будишь;

вы будите.

Поэтому в личной форме пишется И.

Такое же написание имеет форма повелительного наклонения:

будите!

Разница между бу́дите и буди́те в речи передается ударением и контекстом, а на письме обе формы выглядят одинаково.

«Будешь» или «будишь»: как правильно

Это та же самая разница, только в форме единственного числа.

Будешь – форма глагола «быть»:

Ты будешь дома вечером?

Что ты будешь делать завтра?

Будешь чай?

Будишь – форма глагола «будить»:

Почему ты будишь меня каждую ночь?

Ты будишь ребенка слишком рано.

Быстрая проверка:

будешь - буду;

будишь - будить.

«Будет» или «будит»

По тому же принципу различаются еще две формы.

Будет – от глагола «быть»:

Он будет дома вечером.

Что будет дальше?

Ребенок будет спать.

Будит – от глагола «будить»:

Мама будит ребенка.

Будильник будит меня в семь утра.

Шум будит соседей.

Если речь идет о будущем – «будет».

Если кто-то кого-то пробуждает – «будит».

Частые ошибки в написании «будете» и «будите»

Одна из самых частых ошибок – написание И там, где речь идет о будущем.

Неправильно:

Что вы будите делать вечером?

Правильно:

Что вы будете делать вечером?

Неправильно:

Если вы будите в Москве, позвоните.

Правильно:

Если вы будете в Москве, позвоните.

Но ошибка бывает и обратной.

Неправильно:

Вы будете меня каждое утро.

Правильно:

Вы будите меня каждое утро.

Неправильно:

Не будете ребенка, он только уснул.

Правильно:

Не будите ребенка, он только уснул.

Главное – не выбирать букву механически, а сначала определить значение слова.

Почему «будете» и «будите» путают

На письме разница между словами состоит всего в одной букве.

При быстрой речи без внимательного анализа контекста формы также могут восприниматься как очень похожие.

Кроме того, оба слова грамматически правильные. Проверка орфографии поэтому не всегда распознает ошибку.

Например, предложение:

Что вы будите делать?

содержит реально существующее слово «будите», хотя по смыслу автору требуется «будете».

Именно поэтому здесь особенно важна не автоматическая проверка, а понимание значения.

«Будете делать» – почему пишется через Е

Сочетание «будете делать» представляет собой сложную форму будущего времени.

Она состоит из:

будете – формы будущего времени глагола «быть»;

делать – инфинитива.

По такому же принципу образуются:

будете работать;

будете учиться;

будете готовить;

будете читать;

будете отдыхать;

будете звонить.

Во всех этих случаях пишется будете через Е.

«Будите детей» – почему пишется через И

В сочетании «будите детей» используется глагол «будить».

Например:

Вы будите детей в семь часов.

Или приказ:

Будите детей, уже пора собираться.

В обоих случаях нужна И.

Различить значения помогает ударение:

вы бу́дите детей – настоящее время;

буди́те детей! – приказ.

Кратко: когда писать «будете», а когда «будите»

Пишите «будете» через Е, если речь идет:

о будущем;

о будущем действии;

о будущем состоянии;

о конструкции «будете + инфинитив».

Примеры:

Будете работать?

Вы будете дома?

Что будете делать?

Если будете в Москве, позвоните.

Пишите «будите» через И, если слово связано с глаголом «будить»:

Вы будите ребенка.

Не будите меня.

Эти слова будят воспоминания.

Также через И пишется приказ:

Будите детей, пора вставать.

Вопросы и ответы

Как правильно: «будете» или «будите»?

Оба слова написаны правильно, но имеют разные значения. «Будете» относится к глаголу «быть» и обычно говорит о будущем. «Будите» происходит от глагола «будить».

Как правильно: «что будете делать» или «что будите делать»?

Правильно: «Что будете делать?» Речь идет о будущем действии, поэтому нужна форма «будете».

Как пишется: «если будете» или «если будите»?

Если речь о будущем – «если будете»: «Если будете дома, позвоните». Если речь о пробуждении – «если будите»: «Если будите ребенка, делайте это спокойно».

Как правильно: «не будите» или «не будете»?

Оба варианта возможны. «Не будите ребенка» – не пробуждайте. «Вы не будете работать» – речь о будущем.

Как правильно: «вы будете» или «вы будите»?

«Вы будете» – если говорится о будущем: «Вы будете дома?». «Вы будите» – если кого-то пробуждают: «Вы будите меня слишком рано».

Почему «будете» пишется через Е?

Потому что это форма будущего времени глагола «быть»: буду, будешь, будет, будем, будете, будут.

Почему «будите» пишется через И?

Потому что это форма глагола «будить»: будишь, будит, будим, будите, будят.

Можно ли писать «будите»?

Да. Это правильное слово. Например: «Вы будите ребенка в семь утра» или «Не будите меня».

Почему у слова «будите» два ударения?

Потому что под одним написанием скрываются разные грамматические формы. Бу́дите – форма настоящего времени: «Вы бу́дите меня». Буди́те – повелительное наклонение: «Буди́те детей!».

Как правильно: «будешь» или «будишь»?

«Будешь» – от глагола «быть»: «Ты будешь работать?». «Будишь» – от «будить»: «Почему ты будишь ребенка?».

Какое спряжение у глагола «будить»?

«Будить» относится ко II спряжению: будишь, будит, будим, будите, будят.

Какое спряжение у слова «будете»?

«Будете» – личная форма глагола «быть». Сам глагол «быть» имеет особое, нерегулярное спряжение: буду, будешь, будет, будем, будете, будут.

Главное о словах «будете» и «будите»

Разница между словами определяется не произношением, а значением.

Будете – форма глагола «быть»:

Что будете делать завтра?

Вы будете дома?

Если будете работать, все получится.

Будите – форма глагола «будить»:

Вы будите ребенка.

Не будите меня.

Эти слова будят воспоминания.

А форма буди́те может быть приказом:

Будите детей, пора вставать.

Самая простая проверка: если можно заменить слово на «станете» или речь идет о будущем, пишите «будете». Если значение связано с «будить», «пробуждать», пишите «будите».