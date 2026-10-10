ВСУ нанесли удары по ТЭС и медсанчасти в Энергодаре

ВСУ нанесли удары по территории ТЭС и медсанчасти в Энергодаре

Tекст: Вера Басилая

«Был совершен артобстрел территории ЗаТЭС. Зафиксировано не менее четырех прилетов снарядов. Пострадавших, к счастью, нет, возгорания не произошло», – написал мэр в своем канале в Telegram Максим Пухов.

Мэр добавил, что ранее была атакована территория МСЧ № 145. FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие вблизи пищеблока, пострадавших и повреждений нет.

В начале октября генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал, что последние две недели ВСУ систематически обстреливают территорию Запорожской ТЭС.

Ранее власти Энергодара в Запорожской области призвали жителей проследовать в укрытия из-за начавшегося массированного налета беспилотников Вооруженных сил Украины.

Во вторник Запорожская АЭС столкнулась с серьезными трудностями из-за украинских обстрелов.

В понедельник МИД России призвал МАГАТЭ осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС.



