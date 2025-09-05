Путин назвал «Силу Сибири-2» взаимовыгодным проектом для стран

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин назвал газопровод «Сила Сибири-2» взаимовыгодным проектом, передает РИА «Новости».

На пленарном заседании Восточного экономического форума он заявил: «Это взаимовыгодный проект». Путин также отметил, что цены в рамках реализации газопровода будут рыночными и будут рассчитываться по той же формуле, которая применялась при поставках в Европу. По его словам, «формула одна и та же, она абсолютно рыночная».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум по строительству «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».

Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе форума заявил о намерении правительства страны оказывать всестороннюю поддержку реализации «Силы Сибири-2». Он подчеркнул, что Монголия готова содействовать созданию этого мегапроекта.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о развитии сотрудничества с Китаем в сфере поставок сжиженного природного газа, что может повлиять на экспорт и газификацию российских регионов.

Планируемое расширение поставок российского газа в Китай через газопровод «Сила Сибири – 2» может изменить баланс на мировом рынке сжиженного газа.

Проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет крупнейшим и самым капиталоемким в мировой газовой отрасли.